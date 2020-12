Xiaomi Aktie: Weihnachtsgeschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in den vergangenen Tagen auf sehr hohem Niveau aus der Woche gegangen. Die Aktie allerdings notiert weiterhin unterhalb von 3 Euro. Damit hat der Wert binnen weniger Tage zwar gut 10 % aufgesattelt, verfehlt aber die Aufmerksamkeit der Medien. Dennoch lohnt sich ein Blick auf das verfrühte Weihnachtsgeschenk, auf das sich Investoren möglicherweise freuen können.

Denn schon in wenigen Tagen kann Xiaomi die nächste Generation der Smartphones präsentieren, ein M 11. Dies jedenfalls zeigt die Gerüchteküche an, die bei einem Wert wie dem chinesischen Unternehmen wie auch bei Apple, dem US-Kultkonzern, oftmals durch das Unternehmen selbst gefüttert wird – oder aus der Marketingabteilung.

Ob dies bei Xiaomi der Fall ist? Zumindest wäre ein weiteres Produkt in diesen Tagen am Markt eine interessante Option, heißt es bei den Analysten.

Der Chart des Titels zeigt seit Tagen ohnehin wieder aufwärts. Allein in der vergangenen Woche hat die Aktie einen Aufschlag in Höhe von fast 10 % geschafft. In einem Monat ging es tatsächlich um 10 % nach oben und in drei Monaten zeigen sich aktuell 18 % Plus.

Die Unkenrufe, nachdem das Unternehmen im Herbst nach oben geschossen war, haben sich nicht bewahrheitet. Der Aufwärtstrend reicht nach einem gesunden Rücksetzer durchaus, so Analysten, um die 3er-Marke erneut zu erobern und dann neue Tops zu avisieren. Das Allzeithoch von 3,15 Euro, erreicht am 23. November, ist zumindest das erste Kursziel.

Darüber wären keine Hindernisse mehr zu identifizieren. Aus dieser Sicht also ist es nicht überraschend, wenn zum Jahresende ein weiterer Spurt aufwärts erfolgen sollte, meinen Beobachter. In den kommenden Tagen fällt bereits eine wichtige Entscheidung über den Kursverlauf des Unternehmens.





