Xiaomi Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Xiaomi ist in diesen Tagen eine der interessantesten Aktien am Markt. Der Wert hat im Zuge der US-Wahl und den erhofften Erleichterungen durch die Wahl von Joe Biden – in Bezug auf das Handelsverhältnis zu China – nun einen weiteren Impuls nach oben bekommen. Nun stockt es – warum?

Analysten meinen, an den Perspektiven der Aktie habe sich nichts geändert. Das Kursziel könne vergleichsweise erstaunlich bleiben.

Xiaomi ist nun als Produzent moderner (!) Smartphones auch in den Massenmedien zum Thema geworden. So berichtete eine Verbraucher-Reportage über die Vorzüge und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum jüngsten Kassenschlager des US-Giganten Apple, dem iPhone. Am iPhone bemängeln Verbraucher unverändert die kurze Laufzeit des Akkus.

Xiaomi ist um Dimensionen günstiger und gilt mit seinem jüngsten Produkt M10 auch als Vorreiter für die 5G-Revolution, die sich in den meisten Ländern zunächst noch durchsetzen muss. Dabei sinkt langsam offensichtlich auch die Angst vor Produkten aus China, die über längere Jahre in Ländern wie Deutschland einen schwierigeren Stand hatten.

Der Kurs der Aktie ist angesichts des nun nicht nur nahenden Termins der Amtsübernahme von Joe Biden, sondern auch in Erwartung eines guten Weihnachtsgeschäfts im klaren charttechnischen Aufwärtstrend.

Die Notierungen verlaufen entlang einer relativ stabilen Aufwärtstrendgeraden nach oben. Gewinnmitnahmen und Rücksetzer im Kursbild ändern an dieser Auffassung und Wahrnehmung wenig. Die Aktie hat dabei zudem bei der Unterstützung von etwa 2,60 Euro mehrfach ein markantes Verhalten gezeigt. Auch jetzt deutet sich eher ein Comeback nach oben an. Bei 2,90 Euro findet sich als erstes Kursziel das Allzeithoch vom 1. September 2020. Darüber wäre der Weg frei bis z. B. 3 Euro oder gar 3,50 Euro – da keine Hindernisse mehr sichtbar sind. Dies hatten Chartanalysten stets betont.





