Xiaomi Aktie: Was für ein irrer Sprung!

Die Aktie von Xiaomi ist mit einem ordentlichen Aufschlag in die neue Börsenwoche gestartet. Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent am Handelsplatz Frankfurt notierten die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns bereits wieder bei 2,52 Euro. Die Schwäche aus der Vorwoche, die im Prinzip fast alle Titel betraf, ist bei der Xiaomi-Aktie im Wochenvergleich bereits wieder einem Plus von mehr als fünf Prozent gewichen. Das hat zweifellos seinen Grund: Xiaomi legte im bedeutenden Smartphone-Markt einen irren Absatzsprung hin.

Der chinesische Hersteller Xiaomi habe dem unter den US-Sanktionen leidenden heimischen Rivalen Huwaei deutlich Marktanteile abgenommen, vermelden Medien übereinstimmend. Im dritten Quartal hat das Unternehmen demnach 47,1 Millionen Smartphones verkauft – 45 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum, berichtet etwa Börse ARD. Damit sei Xiamoi laut der Marktforscher von Canalys mittlerweile weltweit die Nummer drei, noch vor dem US-Konzern Apple. Während Samsung Electronics den Spitzenplatz zurückeroberte, war Huawei zwischen Juni und September auf Platz zwei abgerutscht.

Xiaomi hingegen machte einen riesigen Sprung bei den Absatzzahlen – und wird mittelfristig den Marktanteil wohl noch steigern können: Erst vor wenigen Wochen schickte der Hersteller seine neue Smartphone-Serie Xiaomi Mi 10T ins Rennen: Das Spitzenmodell Pro überzeugte die Tester vor allem durch einen schnellen Prozessor und einen riesigen Akku mit 5.000 mAh. Durch den Verzicht auf ein in der Oberklasse üblichen OLED-Bildschirm bietet Xiaomi das Telefon bereits ab 599 Euro Listenpreis an. Der kleine Bruder, das Xiaomi Mi 10T Lite, ist für einen Kampfpreis von nur 279 Euro zu haben – inklusive 5G-Modul. Da muss sich die Konkurrenz von Samsung im Weihnachtsgeschäft warm anziehen. Von Huawei ganz zu schweigen.





