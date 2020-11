Xiaomi-Aktie: Das Warten geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es ist noch gar nicht lange her, als Gerüchte kursierten, wonach Xiaomi schon bald das erste Smartphone mit einer Kamera auf den Markt bringen könnte, bei dem die Frontkamera vollständig im Display verschwindet. Angefeuert wurden diese Gerüchte durch Konzeptbilder, die durch das Internet geisterten. Als heißer Kandidat für die neue Technik wurde das Mi 11 Pro angesehen, welches schon im kommenden Frühjahr in den Starlöchern stehen könnte. Aktuellen Leaks zufolge, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Runde machen, wird das Mi 11 wohl noch mit einem klassischen Punchhole daherkommen.

Von allem nur das Beste





Trotz dieser kleinen Enttäuschung kann sich die Ausstattung des neuen Xiaomi-Handys sehen lassen. Soweit die aktuellen Leaks zutreffen, wird es wohl von einem schnellen Snapdragon 875 angetrieben und über einen großen OLED-Bildschirm mit 120 Hz verfügen. Das sind alles ansehnliche Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger in Form des Mi 10 Pro. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Anleger nur deshalb in Euphorie verfallen. Was fehlt, sind schlicht die positiven Überraschungen. Wie es scheint, bekommen wir zu Anfang des kommenden Jahr mehr Evolutionen als Revolutionen zu sehen. Allerdings ist Xiaomi auch immer mal für die eine oder andere Überraschung gut.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Guter Start in die Woche für die Xiaomi-Aktie





Derweil fand die Xiaomi-Aktie einen hervorragenden Start in die neue Woche, was mit den derzeitigen Spekulationen um das Mi 11 aber nur bedingt im Zusammenhang steht. Zugewinne in Höhe von 4,4 Prozent beförderten die Kurse bis auf 2,76 Euro in die Höhe. Damit entfernt das Papier sich weiter von der Marke bei 2,50 Euro, wo im September und Oktober eine Seitwärtstendenz festgestellt werden konnte. Das macht Hoffnungen darauf, dass es wieder zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung kommen könnte. Noch ist es aber zu früh, um schon die Sektkorken knallen zu lassen, denn in den letzten Wochen stieg die Xiaomi-Aktie des Öfteren auf ein vergleichbares Niveau, konnte sich dort aber leider nie besonders lange halten.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.