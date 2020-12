Xiaomi Aktie: Wahnsinns-Coup in Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Immer mehr Deutsche vertrauen bei der Smartphone-Wahl auf den chinesischen Hersteller Xiaomi. Für das Unternehmen Grund genug, das Marketing und den Vertrieb in der Bundesrepublik weiter auszubauen. Vor wenigen Tagen hat nun die Elektronikkette Media-Saturn eine tiefgreifende strategische Kooperation mit dem chinesischen Konzern angekündigt.

Dabei soll es aber nicht nur um Handys gehen, auch smarte Fernsehgeräte und Lösungen rund um die sogenannte „Artificial Intelligence of Things“ (AIoT) werden eine Rolle spielen. Bei AIoT werden vernetzte Geräte (Internet of Things, IoT) mit maschinellem Lernen und kognitiven Fähigkeiten ergänzt, im Prinzip also mit künstlicher Intelligenz.

„Mit dem breit gefächerten Produktangebot von Xiaomi können wir das Thema für die Kunden in unseren Märkten greifbarer machen und in all seinen Facetten vorantreiben“, sagte Media-Saturn-Manager Jörg Bauer. Die Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn werden deshalb zusammen mit Xiaomi sogenannte „Shop-in-Shop“-Konzepte stärker forcieren.

Das heißt: In den Filialen werden Bereiche aufgebaut, in denen ausschließlich Xiaomi-Produkte präsentiert werden. Selbstredend sollen dabei die populären Smartphones der Chinesen prominent vermarktet werden, aber auch zum Beispiel deren innovative Fernseher, Wearables, intelligente Lampen, Luftreiniger und E-Scooter.

„Unsere Vision ist es, Innovationen für jeden zugänglich zu machen und den Menschen durch innovative Technologien ein besseres Leben zu ermöglichen – und das alles zu erschwinglichen Preisen“, erklärte der für Westeuropa zuständige Xiaomi-Manager Ou Wen. „Um diese Vision zu verwirklichen, werden wir zusammen mit MediaMarkt und Saturn noch mehr unserer innovativen Smartphones und AIoT-Produkte nach Deutschland bringen.“

Bereits im September hatte Media-Saturn eine solche Xiaomi-Erlebniswelt eröffnet – in der „Xperion“-Arena am Kölner Hansaring, in der neue Hardware-Innovationen präsentiert werden und die vor allem auf die Bedürfnisse von Videospielfans zugeschnitten ist.





