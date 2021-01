Xiaomi Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Bullen von Xiaomi sind gerade dabei eine weitere Preiszielmarke zu erreichen. Insgesamt stellt sich das Bild als sehr bullisch dar. Hier darf man nun sagen, “The Trend Is Your Friend”. Solange also die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie weithin positiv bleibt, darf man weiterhin im Markt bleiben. Aber natürlich bestehen auch langfristig beste Chancen.

Folgend eine Trendanalyse für die Xiaomi Aktie. Dafür wird die Aussage von verschiedenen Trend-Indikatoren herangezogen. Die Analyse dient dazu ein Gefühl zu bekommen, ob es sinnvoll ist in der Aktie investiert zu sein.

Macd Indikator: Jetzt wird bei dem viel beachteten Macd analysiert, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von insgesamt 10 Macd Analysen sind sogar 10 positiv. Das ist als sehr bullisch zu bezeichnen.

Gleitende Durchschnitte: Nun wird geprüft, ob die GDs steigend sind. Denn steigende GDs zeigen einen Aufwärtstrend an. Von insgesamt 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist schonmal als sehr bullisch zu bezeichnen. Zudem befindet sich der Kurs auch über 10 GDs, wir haben also einen sehr guten Aufwärtstrend.

LowestLow Indikator: Jetzt wird geschaut, ob neue Tiefpunkte entstehen. Denn höhere Tiefs kennzeichnen einen Aufwärtstrend. Von insgesamt 10 LowestLows sind sogar 10 steigend. Das ist als sehr bullisch zu bezeichnen.

HighestHigh Indikator: Es wird nun analysiert, ob neue Hochpunkte entstehen. Denn höhere Hochs zeigen einen Aufwärtstrend an. Von insgesamt 10 HighestHighs sind sogar 10 steigend. Das ist als sehr bullisch zu bezeichnen.

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung. Von insgesamt 40 Bewertungskriterien sind 40 als positiv zu bezeichnen. Das sind sogar 100 %. Deshalb kann der Status hier auf “sehr bullisch” gesetzt werden. Aus dieser Sicht heraus kann es sinnvoll sein, einen Einstieg in die Xiaomi Aktie zu suchen, bzw. investiert zu bleiben.





