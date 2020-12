Xiaomi Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Unglaublich, welche Entwicklung die Aktie von Xiaomi am Dienstag im Laufe des Tages schließlich nahm. Der Kurs des Titels ist mit einem Abschlag von mehr als 5 % gehandelt worden. Wahnsinn: Entwickelt sich ein neues Kursziel? Eher nicht, so die Meinung von Analysten. Auch Kursbewegungen größerer Natur sind in einem Trend, wie ihn Xiaomi aktuell durchlebt, nicht ungewöhnlich.

Vielmehr eröffnet sich damit neues und weiteres Potenzial, so die Meinung der Analysten. Denn der Wert ist in einer erstklassigen Verfassung – und es hat sich wirtschaftlich nichts geändert. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und die 5G-starken Geräte des chinesischen Unternehmens liegen in den Regalen der Kaufhäuser in aussichtsreicher Reihe.

Xiaomi: Kein Problem





Es ist daran zu erinnern, woher die Aktie in den vergangenen Wochen kam. Der Wert musste bei 2,20 Euro bis 2,25 Euro einen Rutsch in den Abwärtstrend befürchten, der letztlich nicht eintrat. Damit entstand ein neuer Impuls, der sogar schließlich auf Kurse von über 3 Euro führte. Dass es dann Gewinnmitnahmen gibt, wie sie am Dienstag zu besichtigen waren, ist normal.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Der Hauptgrund für den Kursaufschwung hat sich nicht verändert. Die US-Wahl wird auch in den kommenden Tagen und Wochen noch für einen Aufschwung sorgen, der verschiedene Bereiche betrifft, so die Meinung von Analysten. Der nächste Präsident wird den Handel mit China erleichtern. Dies wiederum wird Zolleinschränkungen und Handelsmengen bzw. -obergrenzen beschränken. Aus dieser Sicht also ist die Aktie in guter Verfassung.

An den Gegebenheiten hat sich auch charttechnisch und technisch betrachtet ohnehin nichts geändert. Charttechnisch sind Notierungen oberhalb von 2,70 Euro, die noch zu sehen sind, ein ganz klarer Aufwärtstrend. Die technischen Analysten weisen daraufhin, dass sämtliche Indikatoren sich nicht gedreht haben. Die gleitenden Durchschnittskurse über 38 Tage, über 50 Tage, über 90 Tage, 100 Tage und 200 Tage sind überkreuzt.

Das Momentum bleibt kurz- und langfristig stark. Daher: Kein Alarm.





