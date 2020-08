Xiaomi Aktie: Unfassbares Kursziel!

Xiaomi sorgt weiter für ein Wunder. Unfassbar ist die Entwicklung auch am Donnerstag gewesen. Bis zum Börsenschluss in Deutschland sattelte der Wert gleich 9,5 % auf. Damit hat die Aktie schon wieder das nächste Allzeithoch geschafft. Für das Kursziel scheint es keine Grenze zu geben. Der Wert hat nun binnen zweiter Handelstage ausgehend von 2 Euro schon mehr als 24 % aufgesattelt.

Xiaomi: Plötzlicher Ausbruch

Der Ausbruch kommt letztlich der Richtung nach nicht überraschend, der Höhe nach indes schon. Das Unternehmen hatte durch zahlreiche interessante Nachrichten die Stimmung angeheizt. Nun tauchen Gerüchte um ein neues Smartphone Mi 10T Pro auf. Entweder schafft es das Unternehmen, vor allem Redaktionen zu begeistern oder ist tatsächlich unter den zahlreichen möglichen Nutzern inzwischen so gefragt, wie man es nur von Apple kennt.

Im zweiten Quartal waren den jüngsten Zahlen nach die Stückzahlen der verkauften Einheiten zwar minimal nach unten gerutscht – bezogen auf das Jahr 2019 -, dabei aber erhöhten sich die Erlöse pro Stück. Xiaomi schafft es demnach trotz der Corona-Krise, zahlreiche Smartphones selbst zu verkaufen – dies aber vor allem in den Edelbereich hinein zu verlagern.

Wird Xiaomi wegen des weiterhin niedrigen Preisniveaus nun zur Konkurrenz für die Flaggschiffe am Markt? Es sieht so aus. Demnach ist die Kursexplosion auch jenseits der Charttechnik erklärbar. Chartanalysten wiederum sehen den Wert nach dem ohnehin schon starken allgemeinen Anstieg inzwischen als herausragend positioniert an. Bis zur nächsten runden Marke bei 3 Euro sind keine Hürden mehr in Sicht.

Auch technische Analysten bleiben begeistert. Schließlich konnte die Aktie alle technischen Signale aufwärts drehen und hat auf den wichigsten Indikator, den GD200, schon mehr als 45 % Vorsprung.

