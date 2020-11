Xiaomi Aktie: Überzeugende Vorstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es ist genau eine Woche her, da bildete die Aktie von Xiaomi bei 3,17 Euro ein neues Allzeithoch aus. In mehreren Schritten ging es seitdem allerdings deutlich zurück mit den Papieren des chinesischen Technologie-Konzerns – trotz eines Rekordergebnisses im dritten Quartal 2020, wie seit vergangenem Dienstag bekannt ist. In die neue Woche nun startete die Xiaomi-Aktie mit einem Plus von knapp einem Prozent auf 2,88 Euro in Frankfurt. Und auch darüber hinaus gab es für das aufstrebende Unternehmen eine gute Nachricht.

Denn die Experten des Fachportals Chip haben das jüngst auch in Deutschland erschienene Xiaomi Mi 10T Lite genau unter die Lupe genommen – und das Smartphone hat die Tester überzeugt, insbesondere dessen Laufzeit: „Dank seiner großen Kapazität hält der Akku auch gut und gerne zwei anspruchsvolle Tage durch“, so die Erkenntnis. Die Mittelklasse-Hardware liefere in Kombination mit der erhöhten Bildwiederholrate des Displays „eine runde Performance ab“, heißt es. Die Kamera des Xiaomi-Smartphones liefert hingegen laut der Chip-Tester nur bei nur Tageslicht wirklich gute Ergebnisse. Die Ausstattung wiederum biete zu einem Preis von aktuell knapp über 300 Euro einiges.

Mit Angeboten wie diesem hatte Xiaomi zwischen Juni und September 2020 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 34,5 Prozent auf umgerechnet rund 9,22 Milliarden Euro gesteigert, der Gewinn legte ebenfalls deutlich zu. Bleibt also abzuwarten, ob Xiaomi auch an der Börse in nächster Zukunft wieder überzeugt. Für langfristig orientierte Anleger besteht ohnehin kein Grund zu echter Enttäuschung. Allein aus dem vergangenen Monat liegt die Xiaomi-Aktie noch immer mit knapp 20 Prozent im Plus. Seit Ende Juni hat der chinesische Konzern seinen Börsenwert sogar glatt verdoppelt – in weniger als einem halben Jahr.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.