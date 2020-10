Xiaomi Aktie: UNFASSBAR!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es ist und bleibt erstaunlich, wie sehr sich Xiaomi derzeit durch die Handelssitzungen quälen muss. Noch vor wenigen Handelstagen sah es so aus, als würde die Aktie sich nun endgültig in der nächsten Stufe des Aufwärtstrends wiederfinden. Nun gibt es erneut Zweifel. Der Wert hat am Montag zum Handelsauftakt einen Abschlag in Höhe von knapp 3 % hinnehmen müssen. Dennoch gilt: Die Aktie ist im Aufwärtstrend und unfassbar stark – nur gibt es gelegentlich Gewinnmitnahmen.

Die Aktie kann mit dem Kursgewinn der vergangenen Tage dennoch recht gut leben. Innerhalb eines Abschnitts von einem Monat hat der Wert trotz Schwächephasen ein Ergebnis von + / – 0 % realisiert. Innerhalb der zurückliegenden drei Monate ging es insgesamt um mehr als 44 % aufwärts.

Allerdings bleibt die Aktie derzeit etwas hinter den charttechnischen Erwartungen zurück. Denn im laufenden Aufwärtstrend dürfte der Wert, zudem gut bei 2,20 Euro unterstützt, recht rasch in Richtung des eigentliches Kurszieles laufen können. Das Kursziel sehen Analysten sogar durchaus in Richtung von 3 Euro. Voraussetzung dafür sei aus dieser Perspektive lediglich, dass der Wert sein Hindernis bei 2,75 Euro noch überwindet.

Wenn 3 Euro überkreuzt wären, dann könnte es sogar durchaus deutlich über die 3er-Marke hinausgehen. Dann sind Notierungen in Höhe von 3,50 Euro möglich, meinen die Beobachter. Allerdings ist die Volatilität von Xiaomi aktuell vergleichsweise groß. Insofern ist auf dem Wege zu diesen Kursdimensionen immer wieder mit kleineren Rücksetzern zu rechnen, meinen Beobachter und bescheinigen Xiaomi dennoch einen technischen Aufwärtstrend. Die Volatilität liegt bezogen auf 30 Tage bei 62 %. Die 200-Tage-Linie als bedeutende Signalkurve indes ist bei 1,68 Euro klar überwunden. Dies gilt als gutes Zeichen auf dem Weg zu steigenden Kursen.

Auch die 100- und die 38-Tage-Linie sind derzeit überwunden. Es sieht gut aus.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

