Xiaomi Aktie: Tag der Entscheidung!

Nach dem phänomenalen Aufstieg der Aktie von Xiaomi zum Wochenauftakt auf ein neues Allzeithoch, war die Korrektur fast schon programmiert: 3,15 Euro standen am Montag zum Handelsschluss in Frankfurt auf dem Kurszettel, so viel wie nie zuvor; bei 2,92 Euro eröffnete die Xiaomi-Aktie dann am Dienstag. Doch die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns knackten alsbald wieder die Drei-Euro-Marke. Werden sie diese dauerhaft halten können? Bald wird man wohl mehr wissen.

Die Spannung steigt, denn der heutige Dienstag ist der Tag der Entscheidung: Ab 13 Uhr MEZ, 20 Uhr Honkong-Zeit, wird Xiaomi im Rahmen einer Telefonkonferenz seine Zahlen zum dritten Quartal 2020 präsentieren. Zugleich wird auf der Homepage des Unternehmens ein Audio-Webcast angeboten. Das Xiaomi-Management werde die finanzielle und geschäftliche Situation im Quartal darlegen „und die Perspektiven auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens teilen“, heißt es in einer Mitteilung. Bloomberg Intelligence rechnet laut der Anlegerseite Der Aktionär bei Xiaomi „mit einem überraschend guten Rohgewinn“. Die Konsens-Schätzung könnte laut der Experten demnach übertroffen werden.

In der Tat hat Xiaomi zuletzt mit hervorragenden Absatzzahlen bei den Smartphones überrascht: Im dritten Quartal 2020 verkauften die Chinesen nach eigenen Angaben weltweit bereits 47,1 Millionen Geräte – das war im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 45 Prozent. Damit schob sich Xiaomi mit einem weltweiten Marktanteil von 13,1 Prozent sogar deutlich vor Apple, das sich mit 11,8 Prozent begnügen musste. Lediglich Samsung mit 22,7 Prozent sowie der chinesische Wettbewerber Huawei mit 14,7 Prozent Marktanteil liegen aktuell noch vor Xiaomi. Kein Wunder, dass sich dies auch an der Börse bemerkbar macht: Der aufstrebende chinesische Konzern kommt mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von annähernd 80 Milliarden US-Dollar.





