Xiaomi Aktie: So sieht es hier aus!

Der Stand! Es wird spannend bei Xiaomi, denn die Präsentation der neuen Flaggschiff-Reihe MI 11 steht unmittelbar bevor. Die Entwicklung! Am Montag, den 28. Dezember, will Xiaomi das neue Mi 11 auf einem Release-Event in China enthüllen. Das High-End-Smartphone soll mit dem neuen SoC Snapdragon 888-Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein und wird von der Fachwelt bereits erwartet. Der Marktstart für das Xiaomi Mi 11 sowie Mi 11 Pro ist zunächst nur für China geplant und es wird ein gesondertes Launch-Event für Europa im Frühjahr 2021 erwartet. Der RSI! Der Xiaomi-RSI7 ist mit 27,59 Grundlage für die Bewertung als „Buy” und der RSI25 liegt bei 36,89, das bedeutet die Einstufung “Hold”. Der Ausblick! Weil auch die Aktie insgesamt ihren Höhenflug fortsetzt, könnte es durchaus noch in diesem Jahr ein neues Rekordhoch geben.

