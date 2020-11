Xiaomi Aktie: Sensationell – das wird entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi Aktie konnte vergangene Woche um 14 Prozent zulegen. Der Plus durch die Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober beträgt überdies schon mehr als 21 Prozent. Während dessen erfolgte erfreulicherweise auch der Break über den starken Widerstandsbereich bei rund 2,60 EUR. Damit scheinen die Bullen endgültig wieder die Oberhand gewonnen zu haben.

Indes war der Kurs im Oktober wie auch in den Wochen zuvor geprägt von einem Zick-Zack Verlauf. Zurückführen lässt sich diese Unentschlossenheit auf den starken Kampf zwischen den am Markt agierenden Bullen und Bären. So scheiterte der Kurs vergangenen Monat erneut an dem erwähnten Widerstandsbereich. Auch der September (-20 Prozent) war für Xiaomi Anleger ein Monat zum Vergessen. Dabei war der erste Handelstag im September mit dem bisherigen Allzeithoch ein sehr erfolgreicher und hatte die Aktionäre auf die nächsten Tage positiv gestimmt. Den starken Aufwärtstrend leitete die Aktie Anfang Mai ein. In der Spitze verteuerte sich der Kurs um rund 142 Prozent. Allein im August ging der Kursverlauf mit einem Plus von 70 Prozent (!) steil nach oben.

Während dieser Aufwärtsbewegung diente die 38-Tage-Linie zuverlässig als untere Trendlinie, an der die Xiaomi Aktie im weiteren Verlauf mehrmals abprallte. So wird der Kampf zwischen Bullen und Bären auch an dem besagten Preis-Indikatoren deutlich. Der Aktienkurs kreuzte seit Ende September mehrmals die 38-Tage-Linie, ohne dabei einen nachhaltigen Trend erkennen zu lassen. Doch nun konnte der Kurs den Preis-Indikatoren wieder deutlich überwinden.

Damit sich die aktuelle Aufwärtsbewegung nachhaltig zu einem Aufwärtstrend entwickelt, ist es in den nächsten Wochen entscheidend, dass der Break über die bisherige Bestmarke erfolgt.

Geht es nach den Analysten, steht die Marschroute fest. Von den 41 Analysteneinschätzungen erhält die Aktie sagenhafte 25 ‘Buy’-Ratings und 6 ‘Overweight’-Ratings. Darüber hinaus sind 7 ‘Hold’-Ratings und lediglich 3 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 24,12 HKD (2,62 EUR).

