Xiaomi Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist am Montag zum Auftakt der neuen Woche noch einmal massiv aufwärts gesprungen. Die Aktie des chinesischen Technologie-Unternehmens setzt fort, was sich seit einigen Wochen abgezeichnet hat: Eine Sensation. Aktuell ging es auf Basis der Notierungen in Deutschland um weitere mehr als 2 % nach oben. Der Wert nähert sich der Marke von 3 Euro. Das tatsächliche Kursziel dürfte allerdings noch einmal höher notieren….

Xiaomi: Unglaublich





Unglaublich, entfährt es Beobachtern sogar, die erst vor einigen Wochen einen Kursabsturz zumindest für möglich gehalten hatten. Das Unternehmen konnte in den zurückliegenden vier Wochen einen Aufschlag in Höhe von mehr als 23 % für sich verbuchen. Damit ist die Comeback-Figur vollzogen: Fast 20 % sind es trotz eines erheblichen Einbruchs im Frühherbst nun geworden.

Die Gründe sind vielfältig, weisen aber alle in dieselbe Richtung. Xiaomi steht für die Unternehmen, die vom US-Wahlsieg Joe Bidens profitieren. Dabei ging es für die Aktie vor allem nach dem Wahlsieg fast unmittelbar nach oben. Hintergrund bleibt die Hoffnung darauf, dass die Handelsbedingungen mit China nun besser und “fairer” sind als bei den zahlreichen Versuchen Donald Trumps, Handelsschranken zu errichten.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Die Rahmenbedingungen sind nur ein Grund. Zudem aber hat Xiaomi erstklassige Produkte, so heißt es unter technischen Beobachtern, auf den Markt gebracht. Die wiederum seien geeignet, nun in den kommenden Wochen den 5G-Hype, der sich langsam durch neue Apple-Produkte entwickelt, aufzufangen.

Die Aktie ist demnach eine Konkurrenz zu Apple. Das wiederum zeigt, warum die Aktie auch aus Sicht der technischen Analysten stark ist. Der GD200, der GD100 und der GD38 sind deutlich überwunden. Die Aktie hat das Momentum und die relative Stärke gleichsam auf der eigenen Seite. Es wäre nicht erstaunlich, wenn das Kursziel sich sogar auf 3,50 Euro einstellt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.