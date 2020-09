Xiaomi-Aktie: Der Schock sitzt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi gelang es in den vergangenen Jahren, den Smartphone-Markt gehörig aufzumischen und sich binnen kürzester Zeit zu den größten Marken weltweit aufzuschwingen. Zu verdanken hat der chinesische Hersteller dies zu weiten Teilen dem Betriebssystem Android. Erst durch diese Software war es möglich, gut ausgestattete Geräte mit Unterstützung für alle relevanten Apps zu Kampfpreisen auf den Markt zu werfen. Aktuelle Gerüchte, wonach eine Abwendung vom Google-Betriebssystem bevorstehen könnte, sorgen da natürlich für einigen Wirbel. Derartige Spekulationen wirkten sich zum Teil sogar auf den Aktienkurs aus.

Xiaomi selbst erklärte Gerüchten darum, dass künftig HarmonyOS 2.0 Android auf den eigenen Geräten ersetzen könnte, mittlerweile bereits eine klare Absage. Aktuell gibt es noch nicht einmal Überlegungen dazu, einen solch drastischen Schritt zu unternehmen. Experten aus der Branche hatten damit von Anfang an gerechnet, da absolut nichts einen Wechsel des Betriebssystems auch nur in irgendeiner Weise rechtfertigen würde. Allenfalls Sanktionen der US-Regierung unter Donald Trump könnten den Tech-Konzern wohl dazu bewegen. Solche, mit denen Herausforderer Huawei enorm zu kämpfen hat, sind derzeit aber (noch) nicht am Horizont zu sehen.

Es scheint also weiterhin alles in Butter für Xiaomi zu sein und sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr stehen noch einige aussichtsreiche Produktneuheiten an. Diese haben das Potenzial, sowohl die Verkaufszahlen als auch den Aktienkurs wieder in die Höhe zu befördern. Den Anlegern scheint es an guter Laune derzeit aber etwas zu mangeln. Seit einigen Tagen wird die Xiaomi-Aktie von roten Vorzeichen dominiert. Damit änderte sich am Dienstag noch nichts, als es bis zum Abend um rund 1,3 Prozent bergab ging. Zwar dürften Gewinnmitnahmen hier keine unwesentliche Rolle spielen. Das mindert die Enttäuschung bei den Aktionären aber nur geringfügig.





