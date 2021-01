Xiaomi-Aktie: Der Rekordjäger!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi bricht derzeit Rekorde am laufenden Band. Verantwortlich dafür ist das erst vor wenigen Tagen neue Flaggschiff Mi 11. Nicht nur schaffte das Smartphone es, sich in nur fünf Minuten nach Verkaufsstart mehr als 350.000 Mal zu verkaufen. Auch bei der Technik setzt es in vielerlei Bereichen neue Bestmarken.

Möglich macht das unter anderem der neue Qualcomm-Chip Snapdragon 888, der erst im Dezember vorgestellt wurde und sämtliche anderen Prozessoren von Android-Smartphones alt aussehen lässt. Beim Tempo gibt es derzeit schlicht nichts Vergleichbares. Das ist aber längst nicht die einzige Kategorie, in der sich der chinesische Tech-Konzern von der Konkurrenz absetzt.

Das Display setzt ebenfalls gleich mehrere neue Bestmarken, zumindest nach der Einschätzung des Portals „DisplayMate“. Dort räumte das Mi 11 gleich in 13 Kategorien (!) Bestwerte ab. Von der Helligkeit über den Kontrast bis hin zur Farbgenauigkeit hängt das Gerät die Konkurrenz zum Teil deutlich ab.

Alles perfekt ist auch beim Mi 11 nicht. So gab es jüngst Berichte über einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch, was sich mit Software-Updates aber nach Einschätzung von Experten aber noch beheben lassen wird. Für die Anleger wichtig ist in erster Linie, dass die Verkaufszahlen hervorragend ausfallen und die Testergebnisse der Fachpresse durchgehend positiv ausfallen.

Eben diese vielen positiven Meldungen lassen die Xiaomi-Aktie immer weiter in die Höhe steigen. Nachdem das Papier schon im Dezember in bisher ungeahnte Höhen stieg, setzt dieser Trend sich zu Beginn des neuen Jahres fort.

Am gestrigen Dienstag konnten die Aktionäre sich abermals über grüne Vorzeichen freuen. Auch wenn die Zugewinne mit 0,8 Prozent vergleichsweise gering ausfielen, so wird sich kaum jemand über das neuerliche Kursplus beschweren. Am Mittwoch startet der Titel mit 3,79 Euro in den Handel und bleibt dem 52-Wochen-Hoch bei 3,85 Euro damit dicht auf den Fersen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.