Xiaomi Aktie: Ohne jeden Kompromiss!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach ihrem kleinen Sprung zum Wochenstart, ist der Aktie von Xiaomi an der Börse zuletzt kein größer Satz nach oben mehr gelungen. Die Papiere des Smartphone-Produzenten pendeln seitdem um die Marke von 3,10 Euro. Am Donnerstag ging es mit der Xiaomi-Aktie bis zum Handelsschluss in Frankfurt sogar leicht abwärts auf 3,08 Euro. Doch davon abgesehen: Das Beste aus 2020 könnte der aufstrebende, chinesische Konzern noch in der Hinterhand haben. Laut eines Medienberichts will Xiaomi „alle schlagen“.

Ein Xiaomi Mi 11 mit Plus-Version?





Xiaomi wird am 29. Dezember seine neue High-End-Smartphone-Reihe Mi 11 vorstellen, so viel scheint seit einigen Tagen sicher. Genau dazu kündige sich jetzt „eine dicke Überraschung an“, vermeldet das Fachportal Giga. Der chinesische Hersteller wolle die Messlatte für die Konkurrenz sehr hoch legen, heißt es. „Das Top-Handy soll als erstes Gerät überhaupt mit dem neuen Snapdragon 888 ausgestattet sein.“ Der 5-nm-Prozessor solle neue Maßstäbe bei der Performance und Effizienz liefern und mit Apples iPhone 12 mithalten können. Doch damit nicht genug.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Laut eines Insiders werde es nicht nur, wie erwartet, ein Xiaomi Mi 11 sowie ein Mi 11 Pro geben, sondern eine Plus-Variante. Bei diesem Handy wird Xiaomi laut Giga „absolut keine Kompromisse bei der Ausstattung machen“. Dazu gehört demnach ein hochauflösendes Display mit schnellster Bildwiederholfrequenz, eine hochwertige Kamera und eine extrem schnelle Ladetechnologie. Preislich werde dieses Modell dann ebenfalls ganz oben ansetzen

Samsung und Apple als Referenz





Allerdings wird sich der neue Star von Xiaomi im Gegenzug mit den aktuellen Top-Modellen von Samsung und Apple messen können – oder sie übertrumpfen. Einziger Wermutstropfen für Fans: Noch ist gar nicht klar, ob das Telefon überhaupt nach Deutschland und Europa kommen wird. Es könnte für den hiesigen Markt einfach zu teuer werden, glaubt man bei Giga. Möglicherweise sei es ein Modell, „mit dem Xiaomi zeigt, was möglich wäre“.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.