Xiaomi Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat am Montag einen neuen Allzeitrekord aufgestellt. Unglaublich, so die Meinung von Beobachtern. So schnell war dieser weitere Ausbruch gar nicht erwartet worden. Nun stellt sich ein neues Kursziel ein. Die Vorbedingungen sind nach Meinung verschiedener Analysten erstklassig.

Xiaomi: Unmöglich





Noch vor wenigen Tagen waren bis auf verwegene Chartanalysten noch wenige Analysten der Meinung, der Titel befinde sich im Aufwärtstrend. Die Aktie hatte sogar vor kürzerer Zeit mit Rücksetzern bis auf 2,20 und 2,25 Euro Zweifel erzeugt. Fälschlicherweise, wie die Analysten schon damals meinten.

Denn der Aufwärtstrend war ohnehin unangetastet geblieben. Solche Rücksetzer sind im Zuge eines allgemeinen Aufwärtstrends nicht untypisch. Vielmehr gehört die Bewegung dazu, um einen Aufwärtstrend sogar zu bestätigen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Am Ende der vergangenen Woche dann wurde das enorme Potenzial auch für andere Analysten sichtbar. Die Aktie beendete den Wochenhandel bei gut 2,80 Euro. Damit fehlte nicht mehr viel bis zum Allzeithoch bei 2,90 Euro. Nun ist der Aufwärtstrend sogar – wie schon erwartet – auf Kurse von mehr als 3 Euro eingebogen. Die Aktie hat aus dieser Sicht keine Hindernisse auf dem Weg nach oben. Wenn keine Hürden vorliegen, dann könne der Wert aber auch, so konstatieren Beobachter, recht schnell in Richtung von 3,50 Euro oder sogar darüber hinaus klettern.

Die Aktie könnte aus charttechnischer Sicht bei der vorherrschenden Dynamik als nächstes oder neues Kursziel 4 Euro avisieren. Hintergrund ist auch die offensichtliche Freude des Marktes darüber, dass Joe Biden neuer US-Präsident ist. Der wiederum lässt hoffen, der chinesisch-us-amerikanische Handelsstreit würde zumindest die Einfuhrschranken nicht mehr so rigide setzen lassen wie unter Donald Trump. Dies kann Xiaomi nur helfen – bis hin zu noch einmal neuen Kursausbrüchen nach oben…





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.