Xiaomi Aktie: Neuer Hammer!

Xiaomi wird in diesen Tagen oftmals mit dem US-Kultunternehmen Apple in Beziehung gesetzt. Nun kam es in der Verbindung der beiden Hype-Werte dazu, dass ein neuer Hammer die Runde macht. Apple wird am 13. Oktober seine Keynote abhalten. Die Analysten gehen inzwischen fest davon aus, hier würde es zur Präsentation des neuen oder nächsten iPhone 12 kommen. Noch besser: Auch ein iPad wird präsentiert, heißt es in der Gerüchteküche. Davor allerdings muss Xiaomi nicht verblassen.

Neue Produkte, weiterhin günstig

Xiaomi nimmt die Konkurrenz mit beeindruckender Gelassenheit am Markt einfach auf. Das Unternehmen präsentiert selbst zwei Highlights: Es wird zum einen die MI 10 T Reihe fortsetzen und damit die Smartphones der kommenden Generation vorstellen. Zudem kommt eine Smartwatch an den Markt. Dies ist offensichtlich ein Konkurrenzprodukt nicht nur für die Android-Konkurrenz wie Samsung. Auch Apple mit deren Apple-Watch wird erneut angegriffen.

Fraglich ist, ob Xiaomi auch auf dem Aktienmarkt den nächsten Ansturm auf Apple starten kann. Beide Werte sind im klaren charttechnischen Aufwärtstrend. Nur fehlen Xiaomi etwa 20 % zum nächsten Allzeithoch, während es bei Apple weniger als 15 % sind. Insofern hat Xiaomi die etwas weniger deutlich gute Ausgangsposition.

Dennoch: Xiaomi ist nach Expertenmeinung in der Sache, also bei den Produkten, eine Alternative. Zudem würden die Chartanalysten wie bei Apple kaum ein Hindernis auf dem Weg nach oben sehen. Die Aktie muss lediglich die runde Marke von 2,50 Euro überwinden, dann wäre der Weg frei zu Tops bei 2,75 Euro. Auch 3 Euro scheinen erreichbar, wobei diese ein Allzeithoch wäre.

Nach unten ist und bleibt Xiaomi gut geschützt. Hier sollten spätestens 2 Euro als Untergrenze greifen. Technische Analysten verweisen unverändert darauf, dass der GD200 bei 1,52 Euro mehr als 25 % entfernt sind. Die Vorzeichen sind weiterhin sehr stark.





