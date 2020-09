Xiaomi Aktie: Nächster Rekord in Sicht!

Xiaomi büßte am Mittwoch zwar etwas an Boden ein. Dennoch hat sich der Wert in den vergangenen Tagen mit einem schier unglaublichen Schub nach oben Luft verschafft. Wenn die Zeichen nicht täuschen, dann wird ein Kursziel von mehr als 3,50 Euro realistisch sein. Xiaomi verkaufte im 2. Quartal offenbar wegen des Streits zwischen China und den USA relativ deutlich mehr als Apple.

Xiaomi; Stärker als Apple?

Die Frage, ob Xiaomi stärker als Apple sein wird, darf sich damit durchaus stellen. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Wochen einen rasanten Aufwärtslauf geschafft. Die Aktie von Xiaomi hat zuletzt allerdings bereits in drei Monaten ein Plus von nun 90 % realisiert. Dies ist deutlich mehr, als Apple vorweisen kann. Vor diesem Hintergrund ist die Dynamik bei Xiaomi stärker.

Zudem dürfte auch die Marktkapitalisierung bei Lichte betrachtet deutlich attraktiver sein als bei Apple. 66 Milliarden Euro ist Xiaomi wert. Apple hat kürzlich die Grenze von 2 Billionen Dollar durchbrochen. Insofern dürfte die Aktie bei weiterem stabilen Vertrauen mehr neue Investoren anlocken als Apple.

Apples Glück ist gleichzeitig das Pech des Unternehmens: Es dominiert einige Indizes bereits so stark, dass ETFs notwendig das Unternehmen zusätzlich kaufen. Damit aber ist der Preis künstlich in die Höhe getrieben worden, sodass kaum noch wirtschaftliche Impulse bestehen, den Kurs weiter zu steigern.

Bei Xiaomi hingegen sprechen Analysten aktuell von einem “fairen Preis”. Das Unternehmen hat sogar positive Stimmen bei Analysten erzeugt und damit eine deutlich bessere Kurssteigerungsbasis als Apple. Bis zu 3 Euro sehen Analysten kaum ein Hindernis. Insofern ist die Aktie in bester Verfassung.





