Xiaomi-Aktie – Kracher!!

Xiaomi – der chinesische Elektronik-Spezialist eifert Apple nach! Bislang wurde Xiaomi vor allem mit Smartphones in Verbindung gebracht! Doch Xiaomi hat ein recht breites Angebot an Produkten. Und ein weiterer Schwerpunkt neben Smartphones liegt im Fitnessbereich! So bietet Xiaomi auch Fitnessbänder an! Apple hat sein Fitnessband schon vor längerer Zeit vorgestellt. Mittlerweile können diese Elektronik-Tracker nicht nur den Puls erkennen! Der Nutzer darf auch Temperatur, Herzfrequenzen oder gar Gefühle ablesen.

Und in Corona-Zeiten scheinen sich Fitnessbänder mehr denn je zu verkaufen! Letztlich will der Mensch Kontrolle und Sicherheit! Und die Kontrolle über das eigene Wohlergehen bietet natürlich den größten Anreiz zum Kauf dieser doch eher überflüssigen Produkte – zumindest aus Sicht eines gesunden Sportlers, der einfach weiß, wann es Zeit ist, eine Pause einzulegen!

Laut dem Marktforschungs-Institut Gartner wird in 2020 jedoch ein Volumen von rund 52 Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf von Fitnessbändern und Geräten, die eben nah am Körper getragen werden, erreicht! Und die Leistungsfähigkeit dieser kleinen elektronischen Helfer steigt. So können Fitnessbänder neben Puls, Herzfrequenz, Temperatur auch Gefühle, den eigenen Schlafrhythmus und sogar Stress ablesen – alles zur eigenen Kontrolle und “Selbstoptimierung” des Trägers.

Noch ist Apple der Marktführer im Bereich der Fitnessbänder. Amazon legt nun nach – auch Huawei, Garmin oder Samsung sind dabei. Doch Xiaomi zieht nach. So stellt der chinesische Konzern erst kürzlich seine erste Smartwatch und einfache Fitnessbänder auf dem indischen Markt vor – das Xioami Mi Band 4 als Fitnesstracker erobert den deutschen Markt mit beachtenswerten starken Testvorstellungen!

Charttechnisch ist die Korrektur noch im Gange. Noch stützt hier die 50-Tage-Linie!

from

Finanztrends by Stefan Salomon

