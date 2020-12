Xiaomi Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat sich zum Auftakt der neuen Handelswoche erneut als recht schwach präsentiert. Ein Knall, so Analysten. Denn damit mehren sich die Sorgen davor, der Wert könne unter der Last der jüngsten Rücksetzer und Gewinnmitnahmen zusammenbrechen. Allerdings verweisen Analysten in erster Linie darauf, dass sehr wenig darauf hindeutet, hier könne sich ein ernsthaftes Risiko zusammen brauen. Wahrscheinlicher sei das bisherige Kursziel zu erreichen und sehr wahrscheinlich sogar deutlich steigende Notierungen darüberhinaus.

Es bleibt aktuell schlicht dabei, dass die Märkte Sorgen davor haben, die USA könnten die China-Politik von Donald Trump unter dem nächsten Präsidenten Joe Biden weiter fortsetzen. Dies geschehe, wenn es so weit käme, dann lediglich unter anderen Vorzeichen.

Auf der anderen Seite allerdings stehen immer noch Erwartungen, wonach der chinesische Konzern gerade im aktuellen Weihnachtsgeschäft mit seinen Produkten punkten könne. Die Lösungen insbesondere im 5G-Bereich, der bei den Smartphones umkämpft sei, sind demnach weiterhin überzeugend.

Xiaomi hat den Branchengrößen wie Samsung und Apple auch im Bereich der Hochgeschwindigkeits-Technologie den Kampf angesagt und punktet im Mittel- bis Niedrigpreissegment.

Die Aktie hat aus Sicht der Chartanalysten zwar etwas nachgegeben. Bis zur runden Marke von 3 Euro jedoch bleiben noch hinreichend gute Möglichkeiten. Hindernisse seien bis dahin kaum in Sicht. Zudem wären die Chancen, dann sogar auf deutlich über 3,00 Euro in Richtung von 3,50 Euro zu klettern, gleichfalls gut. Auch hier gilt: Es gibt kaum Hindernisse.

Technische Analysten sind der Überzeugung, der Wert sei in allen sachlichen und zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. So gelang es, die gleitenden Durchschnittskurse zu überwinden. Zeitgleich sind die verschiedenen Momentum- und relative-Stärke-Kennzahlen positiv. Abschläge, die es zuletzt gab, sind demnach kein besonderes Risiko, so die Meinung.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.