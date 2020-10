Xiaomi Aktie: Katastrophe!?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi enttäuscht derzeit kurzfristig orientierte Investoren. Statt des erwarteten Durchmarsches ist der Wert zum Handelsschluss in Deutschland mit dem weiteren Abschlag von 4 % eine Bestätigung der zuletzt fragwürdigen Verfassung unterlaufen. Ist dies eine Katastrophe? Wohl nicht, meinen Analysten. Denn Xiaomi hat unverändert gigantische Chancen am Markt. Das Kursziel dürfte sich kaum verändern, heißt es bei den Analysten.

Xiaomi: Wenig zu hadern

Das Unternehmen bringt ein neues Produkt nach dem nächsten an den Markt. Die Notierungen haben die jüngste Serie an Smartphones noch nicht bewertet, so zumindest scheint es angesichts der kleineren Rücksetzer. Besonders frappierend: Die Chinesen versuchen sogar, den Smartwatch-Markt zu erobern. Auch dies ist in den Augen von Marktteilnehmer offenbar noch nicht genug, um hier einen Aufschlag zu organisieren.

Xiaomi ist dennoch im klaren charttechnischen Aufwärtstrend! Das Papier ist zum zweiten Male massiv nach oben gestürmt, bevor es zu kleineren Gewinnmitnahmen kam. Diese wiederum sind innerhalb einer solchen Trendbewegung nicht unüblich. Im Gegenteil: Hier werden, so die Lesart einiger Analysten bei solchen Gelegenheiten, die zittrigen Hände aussortiert.

Die Statistik spricht für weiter steigende Kurse. Denn der Wert hat immer noch innerhalb von nur drei Monaten einen Aufschlag von + 42 % realisiert. Dies dürfte ein erster Fingerzeig sein. Zudem ging es innerhalb eines Jahres immerhin um 132 % aufwärts. Auch dies ist ein Beleg für die hohe innere Stärke.

Es gilt: Solange der Wert zumindest die Untergrenze bei 2 Euro halten kann, steht es um den Aufwärtstrend noch gut. Auch technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Immerhin sind der GD100 bei 1,83 und der GD200 bei nun 1,54 Euro noch sehr weit entfernt. Das Momentum ist in jeder zeitlichen Dimension auf Seiten der Aktie von Xiaomi.

