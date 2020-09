Xiaomi-Aktie: Jetzt auch noch ein günstiges Folding-Phone?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi liefert derzeit gefühlt täglich Neuigkeiten zu kommenden Produkten. Erst vor wenigen Tagen sorgte der chinesische Hersteller für Aufsehen mit der Ankündigung, bereits im kommenden Jahr die Massenproduktion von Handys mit vollständig im Display integrierter Frontkamera zu starten. Außerdem steht allem Anschein nach ein 5G-Smartphone für weniger als 300 Euro in den Startlöchern. An und für sich ist die Pipeline also mehr als gut gefüllt. Dennoch könnte es in naher Zukunft noch weitere Geräte geben, mit denen derzeit nicht unbedingt jeder rechnet.

Aktuell gibt es mal wieder Gerüchte über ein faltbares Smartphone von Xiaomi zu hören. Wie auf „giga.de“ zu lesen ist, könnte dieses im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Ein erster Prototyp eines solchen Geräts war schon 2019 zu sehen, seither ist es aber verdächtig ruhig um das Thema geworden. Sollten die Spekulationen zutreffen, so arbeitet das Unternehmen hinter den Kulissen fleißig weiter an der Technologie. Völlig neu ist das Ganze nicht, Samsung und Motorola haben bereits faltbare Smartphones veröffentlicht. Die Konkurrenz auf China hat aber das Zeug dazu, neue Akzente zu setzen, vor allem mit Blick auf den Preis.

Aktuell erhältliche faltbare Smartphones wie das Galaxy Fold kosten gerne mal mehr als 1.000 Euro, zum Teil kratzen die Geräte sogar an der Marke von 2.000 Euro. Könnte Xiaomi hier deutlich günstigere Preise durchsetzen, würde die Nachfrage nach derartigen Geräten sehr wahrscheinlich rasant steigen. Das käme grundsätzlich auch dem Kurs der Xiaomi-Aktie zugute, welche sich im laufenden Jahr ohnehin schon auf einem wahren Höhenflug befindet. Bevor Anleger jetzt schon die Sektkorken knallen lassen, gilt es aber eine offizielle Ankündigung mit wichtigen Eckdaten wie dem Termin und natürlich dem Preis abzuwarten.

