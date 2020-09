Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Lange Zeit wurde über die neuen Smartphones aus der Mi-10-Reihe spekuliert. Von der Ausstattung bis zu den Preisen überschlugen die Insider sich regelrecht mit neuen Meldungen. Xiaomi selbst hielt sich bisher aber eher zurück, was an der Börse für allerlei Kursbewegungen sorgte – sowohl nach oben als auch nach unten. Nun gibt es endlich offizielle Informationen des Herstellers. Zwar wurden dabei noch nicht alle Details rund um die neuen Geräte verraten. Eine wichtige Info gab es aber, die an den Märkten gut aufgenommen werden dürfte.

Wie das Fachmagazin „curved.de“ am Dienstag berichtetet, soll die globale Veröffentlichung von Mi 10 und Mi 10 Pro noch in diesem Monat stattfinden, genauer am 30. September. Auch hierzulande sollen die Nutzer dann in der Lage sein, sich eines der Geräte zu sichern. Der Launch wird begleitet von einem Online-Event, das für den gleichen Tag um 14 Uhr geplant ist. Dann werden wohl auch weitere Infos rund um die exakte Ausstattung sowie den Preis folgen. Gerade letzterer sorgte zuletzt für Aufsehen. Insider gehen von 600 – 700 Euro für das Topmodell aus, was deutlich weniger wäre als beim Quasi-Vorgänger Mi 10 Pro.

An der Börse wurde die frohe Kunde über das baldige Erscheinen der heiß erwarteten neuen Smartphones sehr gut aufgenommen. Die Xiaomi-Aktie konnte sich bis zum Abend um etwa 3,4 Prozent verbessern und damit wieder eine ansehnliche Gegenbewegung zu den Verlusten der vorherigen Tage auf die Beine stellen. Wie es nun weitergeht, wird sich wohl kommende Woche entscheiden. Die Aktie des chinesischen Tech-Konzerns wird mit Sicherheit auf die eine oder andere Weise auf den 30. September reagieren. Nur in welche Richtung es gehen wird, ist für den Moment noch offen.





