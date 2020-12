Xiaomi Aktie: Jetzt ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In der verkürzten Handelswoche an Weihnachten legte der Kurs um 8 Prozent zu. Im Zuge dessen erreichte die Aktie erfreulicherweise mit 3,38 EUR ein neues Allzeithoch. Aufgrund einer wichtigen Entwicklung dürften wir bald gar höhere Kurse sehen.

So konnte die Aktie endlich den charttechnischen Widerstand bei rund 3,10 EUR überwinden. Damit ist der Weg gen Norden frei.

Die Xiaomi Aktie lässt ein turbulentes, aber erfolgreiches Börsenjahr hinter sich. Im Zuge der Corona-Pandemie verlor die Aktie bis Mitte März in der Spitze 25 Prozent. Und es sollte noch einige Wochen dauern, bis sich der Kurs erholen sollte. Gerade als wieder aufwärts ging, stieß die Aktie im Mai & Juni auf charttechnischen Widerstand bei rund 1,50 EUR.

Diesen konnte sich im Juli nachhaltig überwinden. Im August zündete die Aktie eine Kursrakete. So legte der Kurs bis Anfang September um starke 70 Prozent zu. Den starken Anstieg nutzten folglich in den darauffolgenden Tagen einige Anleger für Gewinnmitnahmen. Bis Anfang November befand sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung.

Ende November erfolgte erfreulicherweise dann der Ausbruch. Im Anschluss folgte ein neues Zwischenhoch und eine stärke Korrekturbewegung. Die Grenzen des 2020er Chartverlaufs bilden das Jahrestief (1,10 EUR) und Jahreshoch (3,38 EUR).

Trotz stärkerer Korrekturphasen und der zwischenzeitlichen Seitwärtsbewegung zeigt die Xiaomi Kurve seit Anfang August klar nach oben. Darüber hinaus befindet sich die Aktie derzeit sehr nah am Allzeithoch (3,38 EUR). Charttechnisch ist der Weg gen Norden frei. Gestützt wird die Aufwärtsbewegung von der 38-Tage-Linie (GD38). Aktuell notiert der Kurs rund 18 Prozent über dem besagten Preis-Indikatoren.

Von den 39 Analysteneinschätzungen erhält die Aktie sagenhafte 23 ‘Buy’- und 5 ‘Overweight’-Ratings. Darüber hinaus sind 7 ‘Hold’- und lediglich 4 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 25,04 HKD (2,63 EUR).

Die Jahresperformance der Xiaomi Aktie im Jahr 2020 kann sich sehen lassen. So hat sich der Kurs bislang mit einem Plus von 152 Prozent mehr als verdoppelt!





