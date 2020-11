Xiaomi Aktie: Jetzt ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es hatte sich in der vergangenen Woche bereits angedeutet: Die Aktie von Xiaomi verbesserte sich, ausgehend von 2,64 Euro am vorvergangenen Freitag, um rund sechs Prozent auf 2,82 Euro vor diesem Wochenende. Das Allzeithoch von Anfang September, das die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns bei 2,94 Euro ausgebildet hatten, schien nicht mehr weit entfernt. Und was soll man sagen? Gleich zum Start in die neue Börsenwoche ist es jetzt passiert: Die Xiaomi-Aktie hat die alte Bestmarke geknackt – und zugleich eine weitere Hürde genommen.

Denn bereits in den ersten Handelsminuten am Montag schaffte Xiaomi nicht nur ein neues Allzeithoch. Mit einer zwischenzeitlichen Bewertung von 3,04 Euro in Frankfurt hatten die Anteilsscheine zudem die Marke von drei Euro überwunden. Was gerade jetzt zur neuen Euphorie führte, ist unklar. Dass Xiaomi sich im operativen Geschäft keine ruhige Minute gönnt, das allerding ist offensichtlich. So waren nur wenige Wochen, nachdem weltweit die MI 10T-Reihe als günstigere Variante der hochpreisigen MI 10-Smartphone-Familie auf den Markt kam, zuletzzt bereits erste Bilder der Nachfolgeserie MI 11 im Netz aufgetaucht. Laut des Fachportals Curved sei es durchaus möglich, dass mit dem Xiaomi Mi 11 noch in diesem Jahr zu rechnen sei.

Dabei war dem chinesischen Konzern bereits im dritten Quartal 2020 Erstaunliches gelungen: So wurde Ende Oktober bekannt, dass sich Xiaomi auf dem weltweiten Smartphone-Markt in Sachen Stückzahlen sogar vor Apple gesetzt hat. Demnach verkaufte der Hersteller zwischen Juli und September 2020 weltweit 47,1 Millionen Smartphones – das waren 45 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit einem globalen Marktanteil von 13,1 Prozent musste Xiaomi nur Samsung (22,7 Prozent) sowie den chinesischen Wettbewerber Huawei (14,7 Prozent) den Vortritt lassen. Apple blieb mit 11,8 Prozent Marktanteil lediglich Platz vier.





