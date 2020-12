Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es offiziell!

Schon lange wurde darüber gemutmaßt, dass Xiaomi noch vor Jahresende den nächsten Knaller aus dem Hut zaubern könnte. Nun wurden diese Spekulationen endlich auch bestätigt. Das chinesische Unternehmen kündigte kürzlich ein Release-Event für den 28. Dezember für das heiß erwartete neue Smartphone-Flaggschiff Mi 11 an. Das berichtete am Dienstag das Branchenmagazin „connect“.

Genauere Details zu dem Event wurden bisher nicht kommuniziert. Es wird aber damit gerechnet, das neue Smartphone in all seinen Facetten zu sehen und dabei neben technischen Details auch Preise zu erfahren. Zunächst dürfte die Veröffentlichung sich auf den chinesischen Markt beschränken. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis das Gerät auch seinen Weg in hiesige Gefilde findet.

Die Erwartungen an das Mi 11 könnten derzeit kaum höher sein. In der Gerüchteküche wird schon seit Wochen, wenn nicht Monaten über die tollsten Dinge geredet. Dass der erst vor Kurzem neu vorgestellte High-End-Chip Snapdragon 888 Verwendung finden wird, ist bereits ein offenes Geheimnis.

Darüber hinaus könnte Xiaomi auch bei der Kamera die gesammelte Konkurrenz hinter sich lassen und in Sachen Aufladedauer gleich völlig neue Maßstäbe setzen. Sollten die bisherigen Gerüchte sich bewahrheiten, könnte das Mi 11 gleich in mehrfacher Hinsicht den Spitzenplatz in Sachen Smartphones für sich einnehmen.

Die Anleger reagierten mit viel Vorfreude auf den neuen Termin. Die Xiaomi-Aktie konnte sich am Dienstag um knapp 1,4 Prozent verbessern und damit bis auf 3,13 Euro klettern. Damit verteidigen die Käufer nicht nur die psychologisch wichtige Marke. Sie nähern sich gleichzeitig dem bisherigen 52-Wochen-Hoch bei 3,17 Euro.

Sollte Xiaomi bei seiner Präsentation punkten können, könnte die Aktie des Tech-Konzerns durchaus Angriffe auf neue Kursrekorde wagen. Aufgrund der sehr hohen Erwartungen können die Anleger sich aber nicht allzu sicher darüber sein, dass die Aktie kurz vor Jahresende nochmal einen Sprung hinlegen wird.





