Xiaomi Aktie: Jahresendrally in Gefahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es läuft seit diesem Monat wieder rund bei der Xiaomi Aktie. Denn die Konsolidierung ist endgültig beendet. So konnte der Kurs im Dezember bislang um 12 Prozent zulegen. Doch der starke Aufwärtstrend und eine mögliche Jahresendrally drohen aufgrund eines Faktors zu scheitern.

Der starke Kampf zwischen den Bullen und Bären bei der Xiaomi Aktie geht weiter. Das war leider wie in den Wochen & Monaten zuvor auch in der vergangenen Woche zu beobachten. So ging es ständig um einige Prozent rauf und runter. Am Ende verzeichnete die Aktie ein leichtes Wochenminus (-2 Prozent).

Folglich scheint sich im Bereich um 3,10-3,17 EUR ein charttechnischer Widerstand zu formieren. Soll es mit der Jahresendrally in den letzten Handelstagen noch was werden, muss die Aktie diese Hürde nehmen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Doch bei aller Anspannung darf man nicht außer Acht lassen, dass die Konsolidierungsphase endlich hinter uns liegt. Ein Indiz dafür lieferte auch die 38-Tage-Linie (GD38). Denn der Preis-Indikator dient seit Anfang Mai als verlässliche Trendlinie der Aufwärtsbewegung, an der die Aktie mehrmals abprallte.

So auch diesmal! Während der Konsolidierungsphase fiel der Kurs bis auf die besagte 38-Tage-Linie, prallte jedoch erneut an dieser ab. Einzig Ende Oktober lieferte der GD38 ein Fehlsignal, als der Kurs kurzzeitig unter die 38-Tage-Linie rutschte.

Der Korrekturbewegung war ein neues Allzeithoch (3,17 EUR) vorausgegangen. Das war das Ergebnis der starken Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober.

Gratis PDF-Report zu Xiaomi sichern: Hier kostenlos herunterladen

Den Rekordhoch nutzten einige Anleger für Gewinnmitnahmen. Folglich befand sich die Aktie Ende November und Anfang Dezember in einer Konsolidierung.

Von den 38 Analysteneinschätzungen erhält die Aktie sagenhafte 22 ‘Buy’- und 5 ‘Overweight’-Ratings. Darüber hinaus sind 7 ‘Hold’- und lediglich 4 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 25 HKD (2,63 EUR).

Die bisherige Jahresperformance der Xiaomi Aktie kann sich sehen lassen. Seit Jahresbeginn beträgt der Kurszuwachs rund 130 Prozent, das mehr als einer Verdopplung entspricht!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.