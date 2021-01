Xiaomi-Aktie: Ist das die Revolution?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Neuheiten im Smartphone-Bereich erfreuen sich noch immer über viel Aufmerksamkeit. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass sich ein bisschen Langeweile eingeschlichen hat. Noch schnellere Chips und noch bessere Kameras sind zwar schön und gut. Derartiges lässt aber weder Nutzer noch Anleger in Euphorie ausbrechen.

Eben deshalb arbeiten die Hersteller unentwegt daran, neue Trends auf dem Markt zu positionieren. Im Jahr 2019 erschienen die ersten faltbaren Geräte, welche heute unter anderem von Samsung und Motorola angeboten werden. Xiaomi glänz in dieser Kategorie durch Abwesenheit, was sich aber schon in diesem Jahr ändern könnte.

Auf der chinesischen Internetseite „MyDrivers“ soll erstmals ein Bild von einem faltbaren Xiaomi-Smartphone aufgetaucht sein. Darüber berichtete kürzlich das Fachmagazin „ComputerBild“. Viel mehr als eher nichtssagende Bilder sind nicht vorhanden. Experten wollen darin aber schon einiges erkennen.

Dass es sich um ein Xiaomi-Smartphone handelt, soll an der Schrift auf dem Display zu erkennen sein, welche Hinweise auf das Betriebssystem MIUI 12 gibt. Die Bildschirmdiagonale wird auf etwa 10 Zoll geschätzt. An einem Knick in der Bildschirmmitte lässt sich erkennen, dass es sich tatsächlich um ein Smartphone mit Klappmechanismus handelt.

Ob es sich tatsächlich um einen Prototypen von Xiaomi handelt oder nicht lässt sich nur schwer einschätzen. Es würde aber zur Produktpolitik der Chinesen passen, die in den vergangenen Jahren so ziemlich jeden Trend irgendwie ins eigene Portfolio integrierten.

In der Branche wird damit gerechnet, dass die offizielle Vorstellung und Veröffentlichung noch in diesem Jahr bevorsteht. Eine Bestätigung des Herstellers steht allerdings noch aus. An der Börse konnte die Xiaomi-Aktie sich derweil am Dienstag um 4,3 Prozent verbessern. Das ist jedoch auf andere Gründe zurückzuführen. Hauptsächlich handelt es sich um eine Erholung nach Meldungen über die Aufnahme des Konzerns auf eine „schwarze Liste“ der US-Regierung.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.