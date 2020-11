Xiaomi Aktie: Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Schon seit Wochen, wenn nicht Monaten hat die Xiaomi-Aktie mit der Linie bei 2,50 Euro schwer zu kämpfen. Zwar hinterließ das Papier im langfristigen Chart stets ein hervorragendes Bild. Es gelang den Anlegern aber einfach nicht, die Kurse in noch höhere Sphären zu bewegen. Genau das könnte sich jetzt geändert haben. Am Mittwoch kam es zu satten Kurssprüngen, welche die Aktie von Xiaomi bis zum Handel am Abend um mehr als acht Prozent in die Höhe beförderten. Das trieb die Kurse bis auf 2,69 Euro in die Höhe und damit wieder in direkte Nähe des 52-Wochen-Hochs.

Woher kommt die gute Laune?





Es ist nicht ganz klar, was die Bullen zu den spontanen Kursgewinnen am Mittwoch getrieben hat. Nennenswerte Neuigkeiten rund um Xiaomi gab es eher wenige. In den Medien machten lediglich Meldungen die Runde, wonach 120-Watt-Ladegeräte des chinesischen Tech-Konzerns mit weniger Leistung als versprochen laden. Die Verantwortlichen ließen sich davon aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und kündigten gleich mal ein noch stärkeres Netzteil an, das Handys mit bis zu 200 Watt laden soll. An Ambitionen schient es Xiaomi also auch nach den vielen Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit nicht zu mangeln.

Wie geht es weiter?





Eine Rolle dürfte auch die allgemein bessere Stimmung an den Märkten gespielt haben und die Tatsache, dass Xiaomi seine Marktanteile im Smartphone-Sektor immer weiter ausbaut. Vor Kurzem konnte das Unternehmen sich gemessen an den Stückzahlen den dritten Platz auf der Weltrangliste sichern und damit an Apple vorbeiziehen. Noch ist die spontane Kursexplosion dennoch mit Vorsicht zu genießen. Die Kurse sehen jetzt war außerordentlich vielversprechend aus. Es muss sich aber erst noch zeigen, ob das hohe Niveau auch verteidigt werden kann oder ob so mancher Anleger sich nicht zu schnellen Gewinnmitnahmen entschließen wird. Langweilig wird es also sicher nicht.

5. November 2020





