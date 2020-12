Xiaomi-Aktie: Hammer-News!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Sehnsüchtig haben Handyfans darauf gewartet. Jetzt ist es amtlich: Der chinesische Elektronikkonzern wird sein neues Smartphone Mi 11 am 28. Dezember präsentieren, also einen Tag früher als bisher geplant. Das teilte Xiaomi auf seiner Internetseite mit.

Am kommenden Montag um 19:30 lokaler Zeit (in Deutschland um 12:30) lässt das Unternehmen also endlich die Katze aus dem Sack und beschert der Branche noch kurz vor dem Jahreswechsel einen echten, letzten Höhepunkt. Xiaomi kommt damit seinem südkoreanischen Konkurrenten zuvor, der Mitte Januar sein neues Galaxy vorstellen möchte.

Setzt das Mi 11 neue Maßstäbe?





Xiaomi verspricht ein Handy, das es so noch nie gab, Rück- und Frontseite ähneln sich, das OLED-Display ist flexibel gestaltet. Die Kamera soll an der Oberseite herausgefahren werden können. Angetrieben wird es vom neuen Qualcomm Snapdragon 888. Verbraucher dürfen sich dem Vernehmen nach auf eine effiziente Schnellladefunktion freuen. Dabei soll auch das neue Smartphone recht preiswert bleiben.

Dass die Chinesen neue Maßstäbe setzen können, haben sie bereits 2019 bewiesen. Damals hatten sie das Mi Mix Alpha vorgestellt — ein Handy mit einem Rundum-Display. Jetzt soll die Idee perfektioniert werden. Allein im dritten Quartal 2020 hat Xiaomi mehr als 46 Millionen Geräte ausgeliefert. Damit überholte der Konzern den großen US-Konkurrenten Apple, ist nach Samsung und Huawei jetzt die Nummer 3 auf dem weltweiten Smartphone-Markt.

Kursexplosion dank Smartphone-Revolution?





Anleger staunen nicht nur über die technische Entwicklung, sondern auch über die Wertentwicklung des Titels. An der US-Technologiebörse Nasdaq stieg der Kurs der Xiaomi-Aktie innerhalb eines Jahres um satte 185 Prozent. Vom Allzeithoch ist das Papier nur noch wenige Cent entfernt. Für viele Marktbeobachter ist es nur eine Frage der Zeit, dass die Marke fällt.





