Xiaomi Aktie: Hammer!

Xiaomi ist eine der Aktien gewesen, die von der Wahl Joe Bidens zunächst massiv profitierte. Nun kam es zu einem Hammer! Der Wert ist am Dienstag in einem Rutsch gleich um fast 6 % nach unten katapultiert worden. Was ist da los?

Die Aktie ist dabei wahrscheinlich Opfer eines ganz besonderen Ereignisses geworden. An sich gilt das Kursziel als attraktiv.

Xiaomi: Was ist da los?

Der Wert hat darunter gelitten, so meinen es Beobachter, dass Apple eine Präsentation abgeliefert hat. Diese Präsentation kam zeitlich unerwartet, nachdem Apple vergleichsweise kurzfristig dieses Event ankündigte. Dabei konnte die US-Amerikaner einen neuen Chip vorstellen, der die Rechner-Welt praktisch revolutioniert.

Möglicherweise – oder sogar vermutlich – könnte der Markt daher Xiaomi das Vertrauen etwas entzogen haben. Dieser Effekt kulminierte darin, dass auch Gewinne der Vortage vom Tisch genommen worden sind.

An sich gilt Xiaomi als einer der großen Gewinner der Wahl von Joe Biden, insofern der Handel mit China jetzt attraktiver werden dürfte, heißt es. Dies wiederum hilft auch chinesischen Unternehmen, wie Xiaomi eines ist.

Da Xiaomi zudem erstklassige Produkte unter anderem auf dem Markt der Smartphones realisiert, ist Xiaomi zwischenzeitlich eines der Lieblingskinder der Börse gewesen. Die Aktie ist zudem charttechnisch noch immer in einer erstklassigen Verfassung. Der Wert hat dabei die Chance, die Marke von 3 Euro zu überwinden. Darüber könnte es dann rasch in Richtung von 3,50 Euro gehen, meinen die Experten.

Damit habe die Aktie auch in der laufenden Woche die Chance, schnell das Comeback nach oben zu realisieren. Technische Analysten sehen in dem Kursrutsch vom Dienstag ebenfalls kein Problem. Die Aktie sei ohnehin in einem starken technischen Aufwärtstrend. Die Chancen stehen erstklassig, heißt es aktuell für diesen Wert.

Von Frank Holbaum - 11. November 2020

