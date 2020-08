Xiaomi Aktie: Ein Hammer!

Xiaomi begeistert mit seinen Smartphones nicht nur die Nutzer, sondern auch Investoren und Analysten. Die Rekorde purzeln. Jetzt legte Xiaomi neue Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Das nächste hohe Kursziel lockt – der nächste Rekord.

Medien enttäuscht….

Einige Medien bzw. Berichterstatter zeigten sich enttäuscht. So beschrieb die technologie-orientierte Seite IT Times die Zahlen damit, dass das Unternehmen „nur noch ein einstelliges Wachstum“ gezeigt habe. Tatsächlich ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,1 % nach oben geklettert. Gut 55 % der Umsätze sind mit Smartphones erzielt worden. Dieses Geschäft wächst weiter.

Das operative Ergebnis stieg allerdings deutlich stärker: Ein Plus von 131,7% bzw. für das Nettoergebnis ein Plus von 129,8 % sind ein deutliches Signal dafür, dass das Unternehmen weiterhin massiv wächst.

Smartphones allerdings wurden insgesamt etwas schwächer abgesetzt. 28,3 Millionen Einheiten verkaufte Xiaomi im vergangenen Quartal, 32,1 Millionen Einheiten waren es im Jahr zuvor.

Allerdings werden die Smartphones selbst a) teurer und b) insofern attraktiver, als die etwas schwächeren Verkaufszahlen direkt in das am stärksten belastende Corona-Halbjahr gefallen sind. Insofern waren die Börsen begeistert.

Der Kurs jedenfalls stieg seit Vorlage der Zahlen massiv ausgehend von 2 Euro auf nunmehr über 2,40 Euro, also um mehr als 20 %. Die Notierungen sind in den zurückliegenden drei Monaten sogar um 51 % aufwärts geklettert. Ein neues Kursziel dürfte sich in Richtung von 3 Euro bewegen, meinen Chartanalysten angesichts eines durchgehenden charttechnischen Aufwärtstrends.

Technische Analysten sind noch immer der Auffassung, der Wert sei bestens bewertet. Die Aktie hat den GD200 bei 1,32 Euro um mehr als 80 % überwunden. Dies ist ein sehr klares Indiz dafür, dass der Trend ausgesprochen massiv bleiben wird. Alle technischen Indikatoren sind positiv.