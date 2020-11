Xiaomi Aktie: Grandios!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in diesen Tagen einfach unschlagbar. Das Unternehmen, das u.a. Smartphones herstellt, profitiert vom Wahlsieg Joe Bidens in den USA ganz offensichtlich besonders stark. Nun schaffte es Xiaomi sogar, nach mehr als 8 % am Mittwoch am Donnerstag noch einmal zu klettern. Die Chance auf einen wahnsinnigen Ausbruch nach oben ist besonders groß.

Kursziel: Extrem

Das Kursziel ist aktuell fast extrem. Die Aktie könnte, so wetten Beobachter, sogar einen Ausbruch in Richtung von 3 Euro recht schnell realisieren. Hintergrund ist die Hoffnung auf einen weitergehenden Handelsinput mit China, nachdem Donald Trump diesen Handelsweg praktisch zerstört hatte. Nun dürfte es zu einem Comeback kommen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Auch dies könnte das chinesische Unternehmen also von der Stimmung her nach oben treiben. Da die charttechnischen Analysten keine Hindernisse mehr wahrnehmen, kann es zügig Richtung 3 Euro gehen. Darüber wäre der Weg frei, um sogar in Richtung von 3,50 Euro zu marschieren. Die neue gute Stimmung macht es möglich.

Ein weiterer Hintergrund: Das dritte Quartal ist im Vergleich zum Vorjahr 45 % stärker gewesen. Dies ist ein echter Ausbruch.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.