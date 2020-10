Xiaomi Aktie: Im Fieber!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das war mal ein Auftakt nach Maß: Nachdem die Aktie von Xiaomi in der vergangenen Woche einen kleinen Einbruch erlebt hatte, glich sie das am Montag in beeindruckender Manier wieder aus. Mehr als das: Im freundlichen Marktumfeld zog die Xiaomi-Aktie bis Handelsschluss um mehr als acht Prozent auf 2,51 Euro an. Auf Wochensicht liegt der Zugewinn in der gleichen Größenordnung, lag der Schlusskurs am vorvergangenen Montag genau wie am Freitag bei 2,31 Euro. Und auch aus dem operativen Geschäft gab es zum Wochenbeginn wahrlich (Welt-)bewegendes von Xiaomi zu berichten.

Denn wie das Fachportal Giga am Montag vermeldete, bereitet Xiaomi für seine Fitness-Tracker eine Funktion vor, mit der frühzeitig die Ansteckung mit dem Coronavirus erkannt werden könnte. Laut Informationen der spanischen Seite androidtr.es, deren Experten dieses Feature demzufolge in der offiziellen App von Xiaomi entdeckt haben, soll es bald möglich sein, per Tracker am Arm die Körpertemperatur zu messen. „Der Fitness-Tracker könnte permanent checken, ob die Körpertemperatur erhöht ist und so ein Indiz darauf geben, ob man das Coronavirus in sich trägt“, heißt es auf giga.de. Das wiederum “könnte dafür sorgen, dass die Ausbreitung verhindert wird, indem man frühzeitig gewarnt ist”.

Xiaomi will laut des Berichts für die Funktion keine neue Fitness-Tracker auf den Markt bringen, sondern diese per Softwareupdate auf die bereits erschienenen Generationen ausspielen. Die Funktion soll demnach für die Modelle Mi Band 2, 3, 4 und 5 als Update veröffentlicht werden. Wie genau diese die Messung vornehmen werden, bleibt unklar, einen Temperatursensor besitzen die Geräte laut Giga nämlich nicht. „Xiaomi könnte also eher auf Basis der anderen Vitalwerte eine Schätzung abgeben und so die Menschen dafür sensibilisieren, ihre Temperatur anderweitig zu messen“, so die Vermutung. Die Anleger indes hat bei der Xiaomi-Aktie indes offenbar wieder das Kauffieber erfasst. Bis zum Allzeithoch bei 2,94 Euro fehlen aktuell noch gut 15 Prozent.

