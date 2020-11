Xiaomi-Aktie: Es geht Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Gefühlt wöchentlich macht Xiaomi derzeit mit großen Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Derzeit scheint es auch nicht so, als würde der Strom an sensationellen Meldungen in irgendeiner Form abreißen. Am Montag machten schon die nächsten Gerüchte die Runde, welche die Märkte gehörig aufmischen könnten. Nachdem bereits die Geräte aus der Serie Redmi Note 8 und Note 9 auf viel Gegenliebe trafen, sprechen Insider derzeit von einem möglichen Nachfolger der Mittelklasse-Smartphones. Jener soll einmal mehr eine beinahe schon unverschämt gute Ausstattung zu einem Preis bieten, bei dem der versammelten Konkurrenz die Spucke wegbleiben dürfte.

Unter anderem ist die Rede von einer 108-Megapixel-Kamera nebst einem 120-Herzt-Display mit einer Diagonalen von 6,7 Zoll. Begleitet werden soll das von einem Snapdragon-750-Prozessor und einem großen Akku mit 4.820 mAh. Der Preis für das Ganze soll bei weniger als 300 Euro liegen. Damit würde Xiaomi (mal wieder) ein dickes Ausrufezeichen setzen. Andere Hersteller verlangen für ein vergleichbares Paket gerne mal das Dreifache. Es sei aber gesagt, dass es bisher keinerlei Bestätigung zu den jüngsten Spekulationen gibt. Da die Leaker mit ihren Vorhersagen bisher aber immer wieder recht nahe an der Wahrheit lagen, dürften die Informationen wenigstens zum Teil zutreffen.

Nachrichten über mögliche neue Preiskracher kommen an der Börse stets gut an. Dort erfreut die Xiaomi-Aktie sich schon seit ein paar Tagen über satte Zugewinne. Der positive Trend hielt am Montag unverändert an und die Anleger konnten sich über Zugewinne von 2,15 Prozent freuen. Damit steigen die Kurse bis auf 2,85 Euro und geraten damit in direkte Schlagweite zum 52-Wochen-Hoch bei 2,94 Euro. Bleiben die Bullen jetzt weiter am Ball, könnten wir schon bald neue Rekorde zu Gesicht bekommen. Spätestens bei Überschreiten der 3-Euro-Marke wäre auch mit frischen Kaufsignalen zu rechnen. Bei aller Euphorie sollten die Aktionäre einen möglichen Durchhänger aufgrund von Gewinnmitnahmen stets im Hinterkopf behalten.

