Xiaomi Aktie: Erstaunliches Comeback!

Xiaomi ist zurück: Nachdem die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns mit herben Abschlägen in die neue Börsenwoche gestartet waren, geht es seit Mittwochvormittag wieder deutlich aufwärts: Von einem Kurs bei nur noch 2,58 Euro hatte sich die Xiaomi-Aktie bereits am Mittwoch wieder auf 2,65 Euro verbessert. Zum Handelsschluss am Donnerstag standen bereits 2,73 Euro auf dem Kurszettel. Das Comeback von Xiaomi ist umso erstaunlicher, da der Konzern zum Wochenbeginn eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte, was üblicherweise den Kurs nachhaltig drückt.

Kapitalerhöhung belastet nur kurz

Xiaomi habe mit der Ausgabe von Aktien und Wandelanleihen Kapital in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar eingesammelt, berichtete etwa die ARD am Mittwoch. Die Aktienplatzierung sei „die größte eines börsennotierten Unternehmens in Hongkong jemals“, das gehe Unterlagen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlägen. Ziel von Xiaomi sei es, „die Unternehmenskasse weiter aufzufüllen, um neuen Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen“, hieß es. Dass die Xiaomi-Aktie nach einem solch milliardenschweren Vorhaben derart schnell wieder in die Spur fand, ist wirklich bemerkenswert. Insbesondere deshalb, da die Aktion offenbar nicht so lief, wie geplant.

Xiaomi-Aktie mit 165 Prozent im Plus

Die von Xiaomi vorgesehen Preisspanne der auszugebenden Aktien lag laut des Branchendiensts IT Times bei 23,70 bis 24,50 Honkong-Dollar – und wurde letztlich lediglich nur am untersten Ende erreicht. „Die Nachfrage war offenbar eher schwach, was man als Alarmzeichen interpretieren könnte“, so der Bericht. Der Preis, zu dem Investoren bereit waren, die Aktie zu zeichnen, habe mehr als neun Prozent unter dem letzten Schlusskurs gelegen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Xiaomi-Aktie trotz des empfindlichen Rücksetzers auf Monatssicht noch immer mit knapp zehn Prozent im Plus liegt. Der Zugewinn aus den zurückliegenden zwölf Monaten liegt bei unfassbaren 165 Prozent.





