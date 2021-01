Xiaomi-Aktie: Die Erlösung blieb aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie ist in turbulente Gewässer geraten. Kurz vor der Machtübergabe an Joe Biden nahm die Trump-Regierung den chinesischen Tech-Konzern noch auf eine schwarze Liste auf, was die Aktienkurse zeitweise um rund 15 Prozent purzeln ließ. Das Papier konnte sich recht schnell wieder stabilisieren, wohl auch mit Blick auf den neuen Präsidenten.

Viele Anleger hofften, dass Joe Biden China gegenüber freundlicher auftreten würde, im besten Fall Xiaomi wieder von der schwarzen Liste entfernen würde. Dazu ist es (bisher) allerdings noch nicht gekommen. Zwar ließ Biden schon an seinem ersten Amtstag zahlreiche Beschlüsse seines Vorgängers rückgängig machen. Die China-Politik war davon aber kaum betroffen.

Noch ist nicht abzusehen, wie der neue US-Präsident mit dem Reich der Mitte umgehen wird. Experten erwarten, dass der Dialog zwischen den beiden riesigen Volkswirtschaften wieder diplomatischer wird. Dass die Handelsstreitigkeiten plötzlich ad acta gelegt werden, ist aber eher unwahrscheinlich.

Für die Aktionäre von Xiaomi brechen damit ungewisse Zeiten an. Noch gibt es keinerlei operativen Folgen für den Konzern, der weiterhin Software und Hardware aus den USA bei seinen Smartphones einsetzen darf. Die Möglichkeit, dass sich daran in Zukunft etwas ändert, ist aber noch nicht vom Tisch.

Es macht den Anschein, als hätten sich viele Xiaomi-Aktionäre eine schnelle Umkehr bei der Handelspolitik gegenüber China von Joe Biden gewünscht. Nachdem davon bisher nichts zu spüren war, wurden die ersten bereits nervös, was am gestrigen Donnerstag zu Kursverlusten von knapp 4,3 Prozent führte.

Damit rutschte die Xiaomi-Aktie wieder auf 3,22 Euro ab und ließ nicht unwesentliche Teile der letzten Erholungsbewegung wieder verpuffen. Noch gibt es keinen Grund zur Panik, da einige charttechnische Unterstützungen die Kurse absichern. Die langfristigen Aussichten sind auch nicht unbedingt schlechter geworden, aber in jedem Fall unberechenbarer. Allein das macht es den Bullen schwer, für neue Kurssprünge zu sorgen.





