Xiaomi-Aktie: Einsame Spitze?

Kurz vor der Vorstellung des Nachfolgers veröffentlichte Xiaomi im Heimatland China noch einmal eine Variante des erfolgreichen Mi 10. Jenes hört auf den Namen Mi 10 Ultra und schon auf dem Papier strotzt dieses nur so vor High-End-Features. Bis zu 16 GB RAM nebst 512 GB Festspeicher sowie eine Kamera mit 120-fachem Zoom warten auf den Nutzer.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist die verwendete Ladetechnik. Im Karton des Geräts befindet sich ein 120 Watt starkes Netzteil, welches den Akku innerhalb von nur 23 Minuten vollständig laden soll. Damit hält das Gerät dann, je nach Nutzungsweise, wieder einige Tage durch.

Es ist nicht bekannt, ob das Mi 10 Ultra noch seinen Weg nach Europa finden wird. Dennoch hat sich das Technik-Magazin „notebookcheck.com“ das Gerät näher angesehen und kommt zu einem positiven Fazit. Zwar ist das Smartphone nicht ganz billig, gerade als Importgerät. Dennoch überzeugt es auf ganzer Linie.

Lediglich einige Details fielen den Testern negativ auf, darunter die Frontkamera, welche Videos lediglich in Full HD aufnimmt. Davon ab ist das Handy aber selbst den besten iPhones und Samsung Galaxys in vielerlei Hinsicht voraus. Wenn Xiaomi schon hier derart punkten kann, wird spannend zu sehen sein, was der Hersteller mit dem Mi 11 auf die Beine stellen wird.

Das treibt die Xiaomi-Aktie an

Die raschen technischen Fortschritte sowie stetig steigende Verkaufszahlen haben zuletzt dazu geführt, dass die Xiaomi-Aktie ihren Kurs in hohem Tempo verbessern konnte. In der vergangenen Woche gelang den Anlegern nun auch endlich der Sprung über die 3-Euro-Marke.

Kurz vor dem Wochenende bekam der Titel es zwar noch einmal mit einer Korrektur zu tun. Dennoch konnte die psychologisch wichtige Linie ins Wochenende gerettet werden. Wenn Ende des Monats das Mi 11 offiziell vorgestellt wird, dürften sich noch einmal positive Signale ergeben. Fallen die technischen Spezifikationen wie von der Gerüchteküche vorhergesagt aus, ist mit positiven Auswirkungen auf die Aktie zu rechnen.





