Xiaomi Aktie: Eine scharfe Sache!

Die Luft scheint etwas raus bei der Aktie von Xiaomi: Noch zum Wochenbeginn schien es, als ob sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns aufmachen würden, das Allzeithoch von 2,94 Euro aus dem September anzugreifen, bei einem Kurs von 2,78 Euro aber war am Montag Schluss. Nach einem weiteren Abschlag von knapp zwei Prozent notierte Xiaomi am Mittwoch zum Börsenschluss bei noch 2,62 Euro. Die guten Nachrichten kamen einmal mehr aus dem operativen Geschäft.

Erst vor wenigen Tagen waren die ersten Bilder des Xiaomi Mi 11 im Netz aufgetaucht. Mit der Highend-Variante aus der Serie plane der Hersteller aus China demnach „ein echtes Flaggschiff“, berichtet das Fachportal Curved. Das Display des Xiaomi Mi 11 Pro soll laut GizmoChina in QHD+ auflösen. „Die Information stammt offenbar von dem Weibo-Account Digital Chat Station, der bereits in der Vergangenheit durch Leaks zu neuen Xiaomi-Smartphones aufgefallen ist“, so der Bericht. Außerdem biete das Display eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Mit der Auflösung würde Xiaomi dann wieder zur Konkurrenz wie Oppo, Huawei oder Samsung aufschließen. Das Xiaomi Mi 10 beispielsweise biete nur Full HD+.

Xiaomi will Samsung wohl zuvorkommen





Bei der Zwischenserie Mi 10T, die erst vor wenigen Wochen weltweit auf den Markt kam, hatte Xiaomi sogar auf einen teuren OLED-Bildschirm verzichtet. Dafür bietet der Konzern die Geräte zu absoluten Kampfpreisen an – auch hierzulande. Das Xiaomi Mi 10T Pro mit 128GB Speicher und 8GB RAM ist aktuell für weniger als 500 Euro zu haben. Das abgespeckte Mi 10T Lite kostet, trotz verbauter 5G-Technik, keine 300 Euro. Dass dennoch das Gerücht geht, Xiaomi werde bereits 2020 mit der Nachfolgeserie Mi 11 an den Start gehen, könnte seinen Grund haben: Laut Curved plant Samsung den Marktstart für das Galaxy S21 angeblich früher als vorgesehen bereits im Januar.





