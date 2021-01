Xiaomi-Aktie: Droht eine Gegenbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bei Xiaomi scheint sich die Unsicherheit noch nicht auf den Kurs ausgewirkt zu haben. Jedoch hat man beim Beispiel Alibaba gesehen, dass Verunsicherung schlecht für die Aktienkursentwicklung ist. Seitdem man nichts mehr von dem Gründer Jack Ma gehört hat, gehen viele Kritiker von einer Verschleppung durch die Regierung aus. Dies sind aber nur Spekulationen, Beweise gibt es natürlich keine.

Im neuen Jahr stieg der Kurs der Xiaomi Aktie schnell dynamisch an und überschritt auch die 35-HKD-Marke. Der Relative Stärke Index zeigte nach dem starken Anstieg ein Verkaufssignal an und hieraus ergab sich dann auch die Abwärtsbewegung. Diese ging etwa 20 % nach unten, sodass sich im Bereich um 30 HKD eine Käuferschar sammelte. Diese stützten den Kurs in diesem Bereich.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Diese hat sich nach einem Aufsetzen im März vergangenen Jahres nun wieder deutlich entfernt vom Kurs. Aktuell finden wir die 200-Tagelinie der Xiaomi Aktie bei gerade einmal 18 HKD. Damit ist der Risikopuffer zwar groß, aber eben auch die Bandbreite zwischen dem Kurs und der wichtigen Unterstützungslinie.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.