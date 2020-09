Xiaomi-Aktie: Dieser Hammerpreis würde die Karten neu mischen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In der kommenden Woche wird die Vorstellung des Mi 10T und Mi 10T Pro erwartet. In der Fachwelt machen schon seit Wochen Gerüchte rund um die neuen Geräte die Runde. Vor allem das Mi 10 Pro wird als echter Geheimtipp gehandelt, soll es doch High-End-Ausstattung mit nur kleinen Abstrichen zu einem besonders günstigen Preis bieten. Das entging auch den Anlegern nicht, die sich schon einmal in Stellung brachten und die Kurse in freudiger Erwartung in den Himmel beförderten. Dann kam jedoch Samsung und torpedierte die gute Laune mit einer eigenen Ankündigung, ein vergleichbar gut ausgestattetes Handy für nur 600 Euro auf den Markt zu bringen.

Das letzte Wort im Kampf um Marktanteile der Mittelklasse dürfte aber noch längst nicht gesprochen sein. Wie es scheint, könnte Xiaomi noch ein Gerät in der Hinterhand haben, mit dem bisher nur die Wenigsten rechnen. Insider berichteten beim Kurznachrichtendienst Twitter jüngst vermehrt über ein sogenanntes Mi 10T Lite. Jenes wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einige Abstriche gegenüber seinen großen Brüdern machen müssen. Allerdings spricht unter anderem Maxim von „Techcheck“ davon, dass der Preis bei gerade mal 329 Euro liegen könnte. Sollte das zutreffen, könnte das die Karten noch einmal völlig neu mischen.

Die Xiaomi-Aktie reagierte auf die neuen Meldungen bisher kaum. Das kann man den Anlegern auch kaum verübeln, denn Gerüchte und Spekulationen gab es in den letzten Wochen mehr als genug. Um die Kurse wieder in Richtung Norden zu treiben, ist jetzt schlicht mehr gefragt. Handfeste Ankündigungen seitens Xiaomi wären etwas, was wieder für frischen Wind sorgen könnte. Vor allem dann, wenn damit wieder deutliche Kampfansagen an die Konkurrenz in Form von Apple, Samsung und Huawei gesendet werden. Sicher ist für den Moment noch nichts, aber in der kommenden Woche dürften sich wieder neue Signale für die Aktie ergeben.





