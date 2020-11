Xiaomi-Aktie: Davon können viele Konkurrenten nur träumen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Kürzlich führte Xiaomi auf dem Heimatmarkt China sein neues Smartphone Redmi K30S ein. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine günstigere Variante des sehr gefragten Mi 10T, welche nochmals günstiger erhältlich ist. Schon im Vorfeld war ersichtlich, dass die Nachfrage nach dem Gerät hoch ausfallen würde. Was das Unternehmen nun mitteilte, dürfte aber selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen haben. Bereits in der ersten Minute nach Verkaufsstart sollen mehr als 100.000 Smartphones den Besitzer gewechselt haben. Derartige Zahlen lassen viele Konkurrenten, mit Ausnahme von Apple und Samsung, vor Neid erblassen.

Xiaomi auf der Überholspur

Schon mit dem Redmi K30 Ultra sorgte Xiaomi für sehr hohe Verkaufszahlen und der unbedingte Wille zum Wachstum scheint sich auszuzahlen. Mittlerweile ist es dem chinesischen Tech-Konzern gelungen, sich in Sachen Verkaufszahlen auf Rang 3 auf der weltweiten Rangliste zu begeben. Damit gelang es, Apple hinter sich zu lassen. Erreicht werden konnte dieses Ziel durch Smartphones, welche zu vergleichsweise günstigen Preisen eine ordentliche Ausstattung bieten. Im Falle des Redmi K30S gibt es beispielsweise einen flotten Snapdragon 865 mit 8 GB Arbeitsspeicher und einem 6,67-Zoll-Display für umgerechnet weniger als 350 Euro. Für ähnliche Spezifikationen zahlen Nutzer bei anderen Marken gerne mal das Doppelte, wenn nicht gar das Dreifache.

Die Xiaomi-Aktie kommt nicht vom Fleck

Obschon es in den vergangenen Tagen und Wochen viele gute Nachrichten für Xiaomi gab, tut die Aktie des Unternehmens sich eher schwer an den Märkten. Als ein großer Widerstand hat sich die Marke bei 2,50 Euro entpuppt. Diese konnte auch am Dienstag nicht genommen werden. Stattdessen ging es für den Titel um ein knappes Prozent in Richtung Süden. Was genau derzeit die Laune der Käufer im Zaum hält, darüber lässt sich nur spekulieren. Trotz der eher gemächlichen Kursentwicklung befindet die Aktie sich aber unverändert in einem langfristigen Aufwärtstrend.

4. November 2020

