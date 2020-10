Xiaomi-Aktie: Damit kann Xiaomi punkten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomis neues Smartphone Mi 10T Pro scheint auf ganzer Linie gut anzukommen. An der Börse sorgten die vergleichsweise niedrigen Preise für das Gerät mit High-End-Ausstattung für viel Aufsehen. Dass das Interesse der Kundschaft vorhanden ist, zeigten mehrere Berichte über hohe Vorverkaufszahlen. Mittlerweile sind bei der Fachpresse die Testmuster eingetrudelt und bisher scheint es auch von dort aus nichts zu meckern zu geben. Am Donnerstag erschein auf „curved.de“ ein Testbericht, der sich in Summer hervorragend anhört. So hat die Webseite nur wenig zu meckern und bescheinigt dem Mi 10T Pro unter dem Strich High-End-Performance zum Mittelklasse-Preis.

Auf den ersten Blick scheint für Xiaomi also alles bestens zu laufen. Der Aktienkurs vermittelt jedoch ein anderes Bild. Am Freitag musste die Xiaomi-Aktie Verluste von mehr als zwei Prozent hinnehmen, nachdem es schon an den vorherigen Tagen spürbar in Richtung Süden ging. Hier sind allerdings Dynamiken am Werk, auf die der chinesische Smartphone-Hersteller aktuell nur bedingt Einfluss nehmen kann. Eine große Rolle dürften Gewinnmitnahmen spielen, mit denen nach den enormen Zugewinnen im laufenden Jahr früher oder später zu rechnen war. Mit Blick auf eine allgemein gedämpfte Stimmung überrascht es auch wenig, dass diese gerade jetzt eintreten.





