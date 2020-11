Xiaomi-Aktie: Da kann einem schwindelig werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Xiaomi bei den Verkaufszahlen Apple überholte und sich im weltweiten Vergleich den dritten Platz in dieser Kategorie sicherte. Der Tech-Konzern aus dem Reich der Mitte denkt dabei überhaupt nicht daran, vom Gas zu gehen. Im Gegenteil, gefühlt jede Woche gibt es irgendwelche Nachrichten über ein neues Modell, das in den Starlöchern steht. So auch am vergangenen Wochenende, als bei der chinesischen Zulassungsbehörde Infos und Bilder zu einem Gerät mit der Nummer „M2010/19SC“ auftauchte. Experten sind sich sicher, dass es sich dabei nur um ein Modell handeln kann.

Die Rede ist von einem Nachfolger in der beliebten Redmi-Note-Reihe. Insider rechnen mit einem Redmi Note 10 4G. Wie der Name es bereits andeutet, verzichtet dieses auf 5G-Unterstützung und kommt auch sonst nicht durchweg mit Highend-Hardware daher. Dafür soll ein Akku mit 5.900 mAh für sehr lange Laufzeiten sorgen. Geplant sind offenbar drei Varianten, die sich in erster Linie durch ihre Speichergrößen unterscheiden. Preislich dürfte das Gerät, wie schon seine Vorgänger, eher im Einstiegsbereich liegen und für schätzungsweise 200 bis 300 Euro eine Menge bieten. Eine offizielle Ankündigung fehlt bisher aber. Somit ist auch noch unklar, ob das Handy auch in hiesigen Gefilden erscheinen wird.

Sollten wir wirklich schon bald ein neues Redmi Note 10 zu Gesicht bekommen, wäre das für die Xiaomi-Aktie keine schlechte Nachricht. Die Vorgänger erfreuten sich stets großer Beliebtheit und konnten es in Sachen Verkaufszahlen mit so manchem Platzhirsch aufnehmen. Eine Kursexplosion ist sicherlich nicht zu erwarten, auch nicht bei einer offiziellen Ankündigung. Zumindest könnte das Ganze aber den Aufwärtstrend unterstützen, der sich eher schwer tut. Immer wieder kommt es bei der Xiaomi-Aktie zu unschönen Korrekturen und den Bullen scheint ein wenig der Biss zu fehlen, um das Papier nachhaltig in höhere Sphären zu befördern.





