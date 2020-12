Xiaomi-Aktie: Da ist das Ding!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Wie zuvor bereits angekündigt stellte Xiaomi am gestrigen Montag seine lang erwartetes neues Flaggschiff in Form des Mi 11 an. Die Pro-Variante soll schon ab heute in China in den Verkauf gehen. Wirkliche Überraschungen gab es nicht zu sehen, da die wichtigsten Details bereits im Vorfeld geleakt wurden.

Mit dem Snapdragon 888 kommt ein brandneuer und pfeilschneller Prozessor zum Einsatz, dem wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Fotos schießen Nutzer mit bis zu 108 Megapixeln. Außerdem ist es möglich, Videos mit einer Auflösung von 8K aufzunehmen.

Das ist das Highlight





Herausragend am Mi 11 sind weniger die technischen Eigenschaften. Vielmehr ist es der Preis, welcher die Konkurrenz schlucken lassen dürfte. Zumindest auf dem Heimatmarkt wird das Gerät schon ab umgerechnet etwa 500 Euro zu haben sein. Andere Hersteller verlangen für vergleichbare Smartphones gerne mehr als das Doppelte.

Hierzulande dürften die Preise etwas höher liegen, sich aber noch ein gutes Stück unter den High-End-Geräten von Samsung, Apple und Co. bewegen. Noch ist nicht bekannt, wann das Mi 11 seinen Weg in den Westen finden wird. Auch über die Preise in anderen Ländern als China schwieg der Hersteller sich bisher aus.

Haben die Anleger mehr erwartet?





Die Xiaomi-Aktie konnte von der Neuvorstellung nicht profitieren. Stattdessen bewegte sich das Papier am Montag auf der Stelle und musste nur sehr leichte Verluste in Kauf nehmen. Gut möglich, dass mancher Anleger noch mehr erwartet hatte. Das Mi 11 ist durchaus beeindruckend, es ist aber nicht ganz die durchschlagende Sensation, die in den sozialen Medien von manchem Beobachter vorausgesagt wurde.

Dennoch darf es schon als Erfolg gewertet werden, dass die Xiaomi-Aktie ihr aktuelles Kursniveau verteidigen kann. Mit 3,36 Euro befindet der Titel sich weiterhin in direkter Nähe zum bisherigen Jahreshoch und hat beste Chancen, dieses in den nächsten Tagen noch einmal ins Visier zu nehmen.





