Xiaomi-Aktie: Crasht Samsung die Kursparty?

Xiaomi hatte im Smartphone-Geschäft in den letzten Jahren einen sehr komfortablen Stand. Der chinesische Hersteller konnte immer wieder mit gut ausgestatteten Geräten punkten, welche sowohl Nutzer als auch Fachpresse überzeugen konnten. Für hohe Verkaufszahlen sorgte stets der Preis. Nicht selten unterbot der Erfinder der Mi-Smartphones Konkurrenten wie Samsung überdeutlich, ohne dass es dabei erkennbare Nachteile gäbe. Wie sich dieser Tage zeigt, schläft die Konkurrenz aber nicht. Diese einfache Tatsache sorgt für heftigen Druck bei der Xiaomi-Aktie und die Kursparty scheint sich mehr und mehr ihrem endgültigen Ende zuzuneigen.

Die ehemaligen Platzhirsche in Form der Galaxy-S-Reihe sind in den letzten Jahren im Preis immer weiter gestiegen, was chinesischen Herstellern in die Hände spielte. Samsung scheint sich aber sehr bewusst darüber zu sein, dass die Kunden niedrigere Preise verlangen. Um darauf angemessen zu reagieren, kündigte der südkoreanische Hersteller nun das Galaxy S20 FE an. Das setzt auf einen OLED-Bildschirm mit 120 Hz, üppigen Arbeitsspeicher und einen großen Akku. Ein echtes Ausrufezeichen wird aber mit dem Preis gesetzt. Etwa 630 Euro werden für das High-End-Smartphone fällig, was Xiaomi in Zugzwang versetzt.

Die große Preisfrage lautet jetzt, ob Xiaomi auf das Galaxy S20 FE antworten können wird. Für Ende September wird zwar das Mi 10T Pro erwartet. Das könnte aber laut derzeitigen Gerüchten preislich über dem Gerät von Samsung liegen. Da die Koreaner allgemein auch noch über einen besseren Ruf verfügen, könnte der Wachstumstrend bei den Marktanteilen ins Wanken geraten. Das scheinen auch die Anleger zu befürchten, die sich aktuell mehr und mehr von ihren Anteilen am chinesischen Smartphone-Hersteller verabschieden. Am Donnerstag ging es bis zum Abend um etwa 4,4 Prozent abwärts. Die Tage zuvor sah es nur selten besser aus.





