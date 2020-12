Xiaomi Aktie: Crash?!?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat nun einen fast schon dramatischen Kursabsturz hinnehmen müssen. Das Papier ist am Mittwoch mit einem Abschlag von 3,3 % bestraft worden, nachdem die Börsen den Wert zuletzt bei mehr als 3 Euro taxiert hatten. Ein “Crash”, wie es teilweise schon hieß? Mitnichten. Möglicherweise ergibt sich nun erst eine günstige Einstiegschance, meinen Analysten.

Das Unternehmen liefert keinen Anlass, um an Panik zu glauben oder einen Crash zu vermuten. Die Rückgänge in den vergangenen Tagen sind mit insgesamt über 11 % zwar beachtlich, haben aber keinen wirtschaftlichen Hintergrund, der brisant wäre. Vielmehr scheint es sich um Gewinnmitnahmen zu handeln, nachdem die Aktie so massiv nach oben ausgebrochen war.

Xiaomi gilt zum einen im laufenden Weihnachtsgeschäft ohnehin als einer der Profiteure des 5G-Hypes, der langsam um sich greift. iPhones als große Konkurrenten sind in der Regel in einer anderen Preisklasse unterwegs. Zudem ist das Unternehmen derzeit ohnehin in einer wirtschaftlich interessanten Ausgangssituation.

Durch die Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der USA dürfte der Handel mit China einfacher möglich sein als bislang, heißt es in den Erwartungen von Volkswirten. Vorgänger und Noch-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Handelszölle aufgebaut und den Streit intensiviert.

Xiaomi befindet sich zudem im charttechnischen Aufwärtstrend. Das Unternehmen hat bei 2,50 Euro massive Unterstützungszone. Die Aktie hat bis zu 3 Euro kaum Hindernisse aufgebaut, sodass ein schnelles Comeback nach oben jederzeit möglich ist. Der Titel dürfte auch für technische Analysten noch immer spannend sein. Denn absolut alle technischen Indikatoren über den GD38 bis zum GD200 und zum Momentum oder der relativen Stärke sind positiv ausgerichtet. Insofern sind die Chancen auf einen Ausbruch in kürzester Zeit noch immer intakt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.