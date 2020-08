Xiaomi Aktie: Bis hierhin und nicht weiter?

An und für sich sah es für die Aktie von Xiaomi in den vergangenen Tagen sehr gut aus. Trotz Corona-Pandemie und anhaltenden Streitigkeiten zwischen den USA und China konnte sich das Papier immer weiter in Richtung Norden entwickeln. Im August freuten die Anleger sich über eine spürbare Erholung nach einer vorangegangenen Korrekturphase. Aktuell scheint es jedoch, als würden wir es mit der nächsten Enttäuschung zu tun bekommen. Die steht nicht mit schlechten Neuigkeiten in Verbindung. Vielmehr erweist sich die Charttechnik derzeit als der größte Widersacher der Anleger.

Es hat nicht sollen sein

Bereits Mitte Juli verpasste die Aktie von Xiaomi die Chance, sich über die magische Grenze von zwei Euro zu entwickeln. Am vergangenen Montag starteten die Bullen einen neuerlichen Angriff und zunächst sah auch alles gut aus. Zeitweise konnte der Titel mit 2,03 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Die Zugewinne waren aber offenbar nicht von Dauer. Am Dienstag startete die Aktie sehr schwach in den Handel und verlor schon in den frühen Morgenstunden um knapp drei Prozent an Wert. Die Kurse fielen dadurch wieder auf 1,97 Euro zurück.

Noch ist alles möglich

Für den Moment ist das natürlich ein kleiner Dämpfer, man soll aber bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Noch haben die Bullen alle Chancen, um die sowohl psychologisch als auch charttechnisch bedeutungsvolle 2-Euro-Linie zu verteidigen. Für einen Erfolg spricht dabei der langfristige Chart. Zwar erlebte auch Xiaomi einige Schwächephasen, die Tiefs lagen in den letzten Wochen jedoch stets höher als zuvor. Das spricht für einen langfristigen Aufwärtstrend. Auf der anderen Seite wird das Überschreiten der 2-Euro-Marke mit jedem missglückten Versuch schwieriger werden.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)